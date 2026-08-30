Kocaeli Ultra Trail’de 905 sporcu Kartepe’de yarıştı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin güçlü spor altyapısını doğa sporlarıyla buluşturarak spor turizmindeki iddiasını güçlendiriyor. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen Kocaeli Ultra Trail, doğa sporları tutkunlarını kentin eşsiz rotalarında buluşturdu. Organizasyonla Kuzuyayla’nın uluslararası ölçekte önemli bir doğa sporları merkezi haline getirilmesi ve Kocaeli’nin spor ve turizm alanındaki potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli Ultra Trail kapsamında Türkiye’nin farklı kentleri ile dünyanın çeşitli ülkelerinden 905 sporcu Kuzuyayla’da buluştu. Yarışın yanı sıra düzenlenen atölyeler, bilgi yarışması, sanal gerçeklik deneyim alanı ve izci oyunları katılımcılara farklı deneyimler sunarken, Grup Bitinya’nın konseri de etkinliğe renk kattı. Kuzuyayla’daki organizasyon, sporcular ve ziyaretçiler için gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Kocaeli Ultra Trail’de 905 sporcu, Kartepe’nin zorlu parkurlarında dayanıklılığını, cesaretini ve sınırlarını test ederek mücadele etti. 4’ü yabancı 149 sporcunun katılımıyla start alan 50K Sisler Dağı etabı daha sonra 10’u yabancı 756 sporcunun katıldığı 15K Geyik Patikası ile devam etti. Kartepe’nin zorlu parkurlarında yola çıkan 905 sporcu büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Genel klasmanda kadınlar ve erkekler kategorisinde bitiş çizgisine ulaşan ilk 10 yarışmacıya ödülleri törenle takdim edildi. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL’lik ödül kazandı.