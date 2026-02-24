Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi için ihale süreci başladı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cengiz Topel Havalimanı’nın yanında bulunan 320 dönümlük alanda inşa edeceği Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi için ihale süreci başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üst Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ihale 30 Mart’ta açık usulle yapılacak ve teklifler EKAP üzerinden alınacak.

“Sadece fuar değil, sosyal yaşam merkezi inşa edeceğiz”

Toplam 181 bin 900 metrekarelik alan üzerinde projelendirilen fuar merkezinin 65 bin 445,6 metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca peyzaj düzenlemeleri ile 706 araç kapasiteli açık otopark da yapılacak. Fuar merkezinin yapım süresi ise 540 gün olarak belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Sadece fuar değil, sosyal yaşam merkezi inşa edeceğiz” mesajıyla duyurduğu proje kapsamında altyapı ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Marmara bölgesindeki fuarcılık faaliyetlerini yeniden şekillendirmesi hedeflenen merkezde, ilk etapta her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde 3 fuar holü inşa edilecek. Ön bölümde ise kongre merkezi, konferans salonları ve geniş giriş hollerinden oluşan yapılar yer alacak.

Büyükakın, “Uzun vadede fuar merkezimizi toplam 6 hole ulaştırmayı planlıyoruz. Bu projeyi sadece bir fuar alanı yatırımı olarak görmüyoruz. Tamamlandığında içerisinde otel, ticari alanlar ve merkezin artan ihtiyacını karşılayacak otopark ve ek yapılar da yer alacak. Böylece Kocaeli’mizi, ulusal ve uluslararası fuarcılığın güçlü merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin üretim gücünü, ticaret potansiyelini ve sanayi altyapısını fuarcılıkla daha görünür kılacağız” şeklinde konuştu.