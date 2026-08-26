Kocaeli Üniversitesi 5G destekli robotik cerrahi çalışmasını TCG ANADOLU’ya taşındı

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde, TCG ANADOLU’da 5G destekli mobil robotik cerrahi Ar-Ge çalışması gerçekleştirildi. Çalışmayla, deniz harekâtlarında sağlık hizmetlerinin teknolojiyle güçlendirilmesine yönelik yeni uygulamaların önünü açtı.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında gerçekleştirilen kavram doğrulama çalışmasında, TCG ANADOLU’daki cerrahi ekip yapay organ modeli üzerinde robotik cerrahi uygulaması gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi’ndeki uzman hekimler ise 5G altyapısı üzerinden süreci gerçek zamanlı takip ederek telementörlük ve konsültasyon desteği sundu.

Da Vinci robotik cerrahi sisteminden elde edilen yüksek kaliteli görüntü ve ses, 5G ve ağ dilimleme teknolojisiyle Kocaeli Üniversitesi’ne aktarıldı. Böylece TCG ANADOLU ile üniversite arasında güvenli ve yüksek hızlı bir iletişim altyapısı oluşturuldu. Çalışmanın, açık deniz harekâtlarının yanı sıra afet ve insani yardım operasyonlarında ileri sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi BİLİMPARK açılışında yaptığı konuşmada, bir cerrah olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin robotik cerrahi altyapısı ve deneyimli cerrahi ekibiyle TCG ANADOLU’da robotik cerrahi uygulaması gerçekleştirme hedefini dile getirmişti. Bu hedef, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmasıyla uygulamaya dönüştürüldü.

“Cerrahi robotumuz sağlık teknolojilerine yönelik stratejik bir vizyonun başlangıcına dönüştü”

TCG ANADOLU’da gerçekleştirilen çalışma kapsamında konuşan Rektör Prof. Dr. Cantürk, “Dokuz ay önce BİLİMPARK’ın açılışında bir cerrah olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanemizdeki cerrahi robotumuz ve başarılı ekibimizle TCG ANADOLU üzerinde robotik cerrahi gerçekleştirme hayalimi ifade etmiştim. Deniz Kuvvetlerimiz ve Donanmamız tarafından takdir gören bu öneri, bugün artık bir hayal olmaktan çıkarak geleceğin sağlık teknolojilerine yönelik stratejik bir vizyonun başlangıcına dönüştü” diye konuştu.

Deniz harekâtlarında karadan uzaklaştıkça sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığına dikkat çeken Cantürk, “En yakın limanın yüzlerce mil uzakta olduğu, hava koşullarının tahliyeye izin vermediği ve her uzmanlık alanından hekimin gemide bulunmasının mümkün olmadığı şartlarda sağlık problemi yalnızca tıbbi bir sorun olmaktan çıkar; harekâtın sürdürülebilirliğini etkileyen stratejik bir meseleye dönüşür. Tele-tıp ve uzaktan cerrahi tam da bu noktada bir kuvvet çarpanı niteliği kazanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yalnızca gemiye bir robot yerleştirmek değildir”

Çalışmanın nihai amacının yalnızca bir robotik cerrahi sisteminin gemiye taşınması olmadığını belirten Cantürk, “Hedefimiz yalnızca gemiye bir robot yerleştirmek değildir. Telekonsültasyondan telementoringe, teleproctoringden uzaktan robotik cerrahiye uzanan bütünleşik bir sağlık ekosistemi kurmayı hedefliyoruz. Böyle bir sistem, uzmanlığı mekândan bağımsız hâle getirerek gerektiğinde karadaki en deneyimli hekimin bilgi ve becerisini açık denizde görev yapan personelimizin hizmetine sunabilecek” dedi.

