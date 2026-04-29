Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO’da Dış Ticarette Yeni Eğitim Modeli konuşuldu

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Üniversitelerin ihtiyaçları ve toplumsal beklentilere daha hızlı uyum sağlamasını hedefleyen yeni yapılanma süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarında önemli bir dönüşüm başlatıldı. Bu çerçevede, her bölüm ve programın kendi alanında iş dünyasından uzman isimleri içeren danışma kurulları oluşturması zorunlu hale getirilirken, akademik çalışmaların sektörle daha güçlü bir bağ kurması amaçlanıyor.



Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü düzenlediği üniversite-sanayi toplantısı kapsamında, bölümün mevcut eğitim yapısı, geleceğe yönelik ihtiyaçları sektör beklentileri ile akademik müfredatın daha uyumlu hale getirilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına daha donanımlı hazırlanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faik Çelik, “Dış ticaret eğitiminin hem Türkiye’nin hem de küresel ekonominin değişen dinamiklerine daha etkin uyum sağlayabilmesi için üç temel noktaya dikkat çekmek gerekir. Birincisi, öğrencilerin özellikle yabancı dil alanındaki eksikliklerinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır. İkincisi, eğitimin yalnızca üniversite ortamıyla sınırlı kalmaması; bir bölümünün iş yerlerinde geçirilerek, örneğin haftanın üç günü iş yeri, iki günü okul şeklinde uygulanması öğrencilerin iş hayatına daha hazır hale gelmesini sağlayacaktır. Üçüncüsü ise daha az öğrenciyle, daha sıkı bir takip ve daha nitelikli bir eğitim modelinin benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



“Başarı tesadüf değildir; emek ve istikrarın doğal bir sonucudur”



Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileriyle bir araya gelerek iş dünyasına ilişkin deneyimlerini paylaşan Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç, “İş dünyasında başarıya giden yolun temelinde disiplin, kararlılık ve yapılan işi sevmek vardır. Ben kendi öğrencilik yıllarımdan başlayarak iş hayatında birçok zorlukla karşılaştım. Ancak hiçbir zaman pes etmedim, her zaman çalışmaya ve üretmeye devam ettim. Başarı tesadüf değildir; emek ve istikrarın doğal bir sonucudur. Özellikle dış ticaret alanında kendini geliştiren gençlerimizin gelecekte çok önemli fırsatlar yakalayacağına inanıyorum. Sanayi ile akademi arasındaki bağın güçlenmesi hem öğrencilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir kazanım olacaktır. Gençlerimizin hedeflerinden vazgeçmeden, kararlılıkla yollarına devam etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.