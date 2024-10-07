Kocaeli Üniversitesi ile Açık Holding arasında iş birliği protokolü imzalandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Açık Holding ve Kocaeli Üniversitesi; ortak Ar-Ge çalışmaları, araştırma projeleri, akademik çalışmalar, öğrenci stajları ve kariyer gelişimine yönelik etkinlikler gibi birçok alanda iş birliği yapacak.

Proje kapsamında, akademik danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası proje destek programlarından yararlanma gibi imkanlar sunulacak. Bu iş birliği hem akademik dünyanın gelişimine hem de sanayinin inovasyonuna önemli katkılar sağlayacak. Proje kapsamında Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilecek “Veri Merkezi Sistemleri” dersi için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Yüksel Açık bir araya gelerek, protokol imzaladı. Açık Holding bünyesindeki Açık Akademi’nin deneyimli eğitmenleri tarafından öğrencilere yüz yüze ve online olarak 14 hafta boyunca eğitim verilecek.

“Veri merkezi projelerinin tüm disiplinlerini kapsayıcı bir eğitim vereceğiz”

Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, “Genç mühendis adaylarının yeniçağın yükselen değeri veri merkezi sektörüne dair farkındalığını sağlamak ve uzmanlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla planlanan dersin müfredatında; veri merkezi standartlarından, enerji yönetimine, beyaz alan bütünleşik yönetiminden veri merkezi tasarımına kadar veri merkezi projelerinin tüm disiplinlerini kapsayıcı bir eğitim vereceğiz. Sektörde aktif olarak yer alan ve lider şirketlerin veri merkezi projelerine imza atan eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde, öğrencilere pratik ve teorik bilgiler bir arada sunularak, derslere katılım gösteren genç mühendislerin iş yaşamında bir adım önde olmasını sağlayacağız” dedi.

“Sektörde deneyimli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor”

Teknoloji şirketlerinin önemli veri merkezi projelerine uçtan uca çözüm sunan Açık Holding’in sektöre yetkin mühendisler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği projeyle ilgili konuşan CEO Yüksel Açık, ‘’Dünyada ve Türkiye’de yaşanan dijital dönüşümle veri merkezlerine olan ihtiyaç hızla arttı ve Açık Holding olarak bünyemizdeki şirketlerimizle bu alanda özel olarak uzmanlaşarak anahtar teslim projeleri hayata geçirdik. Veri merkezi projeleri yüksek mühendislik çözümleri gerektirdiğinden dolayı diğer endüstriyel yapılardan farklı dinamikler gerektiriyor ve her geçen gün sektörde deneyimli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizin köklü bir üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan ihtiyacını giderecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörün geleceğini emanet edeceğimiz genç mühendislerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim için büyük bir onur” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerin kariyer yolculuğunda onlara pusula olma görevi üstlendik”

Projenin amaçlarına da değinen Yüksel Açık, “Açık Holding olarak veri merkezi sektöründe en çok tercih edilen şirketlerden biri olduk ve birbirinden değerli isimlerle veri merkezi projeleri hayata geçirirken gördük ki; elimizdeki bilgi ve deneyimi, öğrencilerle paylaşarak sektörün geleceğine yatırım yapabiliriz. Sektöre karşı sorumluluk duygusuyla yola çıktık ve bünyemizdeki Açık Akademi aracılığıyla bu gurur duyduğum projeyi başlattık. Türkiye’nin iyi bir üniversitesinde mühendislik eğitimi alan öğrencilere sektörde bizzat çalışan, işi sahada deneyimlemiş profesyonellerden eğitim alma imkânı sunarak; teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyor ve küresel ölçekte büyüyen bir sektörde yer almalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim sonunda öğrencilere staj imkanları da sunarak işi yerinde deneyimleme imkânı tanıyacağız. Öğrencilerin kariyer yolculuğunun en başında onlara pusula olma görevi üstlenerek, iş hayatına hazırlayacağız.” dedi. Veri merkezi projelerinde mühendislik fakültelerindeki birçok bölümün çalışabilme potansiyeli olduğunu da vurgulayan Açık, “ Veri merkezleri geniş bir alanda kariyer imkânı sunuyor. İklimlendirme, otomasyon, tasarım, planlama, enerji yönetimi gibi pek çok prensibin bir arada olduğu bu yapılarda, her geçen gün daha fazla profesyonele ve yenilikçi bakış açısına ihtiyaç duyuluyor.” dedi.

“Öğrencilerin veri merkezi konusunda uzmanlaşma fırsatı bulacağına inanıyoruz”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise “Öğrencilerimizin güncel teknolojilerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Veri merkezi sektörünün mühendislik açısından önemini biliyor ve sektörde global anlamda uzmanlaşan Açık Holding ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde, öğrencilerimizin veri merkezi konusunda uzmanlaşma fırsatı bulacağına inanıyoruz. Üniversite yıllarında iş hayatına hazırlanan öğrencilerimizi sektörün öncü isimleriyle bir araya getirerek, kariyerlerine katkı sağlamayı görev olarak biliyoruz. Açık Holding’e bağlı Açık Akademi ile yaptığımız iş birliği sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatını inşa ederken, sektörel deneyim kazanmasını sağlıyoruz. İnanıyorum ki derse katılım gösteren ve ileride mezunlarımız olacak öğrenciler, ülkemizin dijital geleceğine katkıda bulunarak, sektörün en çok aranan isimleri arasında yer alacak” şeklinde konuştu. Cantürk, “Altı farklı sektörde küresel ölçekte faaliyet gösteren Açık Holding'in bu değerli girişimi, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunarak ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine ivme kazandıracaktır. Ülkemizdeki iş gücünü olumlu yönde etkileyecek bu proje, genç mühendisler için önemli kariyer fırsatları sunma potansiyeline sahiptir” dedi.