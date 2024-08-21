Kocaeli Valisi Aktaş: Sanayici ülkenin lokomotifidir

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve oda üyeleri katıldı. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında önceki meclis toplantısının zaptı, temmuz ayı ana hesap nizamı oylanarak kabul edildi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu aylık faaliyet raporuna ilişkin konuşmasında "Temmuz ayında 22 milyar 512 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracatı Almanya'ya yapmış durumdayız. Yüzde 13.8 ihracat artıyor, ithalatta ise ufak bir azalma söz konusu. Kocaeli olarak 3 milyar 684 milyon 757 bin 504 dolar ihracat rakamımız söz konusu. Faaliyet illerinde ihracatımızda yüzde 2.5 civarı bir düşüşümüz göze çarpıyor. Baz etkisiyle enflasyonun düşeceği kanaatindeyiz. 25 milyar dolar günlük sıcak para geldiğini düşünüyoruz. Bu para için neredeyse TL faizi ödüyoruz. Ekonomik sıkılaşmanın sanayi üretiminde azalmaya neden olacağını ön görmekteyiz. İşsizlik oranında 2 puan bir artış oldu, normalde haziran temmuz ayında düşerdi ama bu yıl insanlar iş hayatından çıktı” dedi.

“Türkiye’de 1000 büyük işletmenin 137’si ilimizde üretimini sürdürüyor”

Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışları bekleyeceğimiz dönemde aylık bazda 341 bin kişilik gerileme dikkat çekici diyen Zeytinoğlu, “Tarımdaki misafir işçiler olmasa sıkıntı olacağı bakanımız tarafından ifade edildi. Sayın Bakanımıza buradan destek vermek istiyorum. Bazı sektörlerde misafir işçilerimiz olmasa o işleri yapamayacak duruma geleceğimiz gerçeğini de hatırlatmak isterim. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2023 yılında 57 firmamız yer aldı. Türkiye’deki 1000 büyük işletmeye baktığımızda, 137 tanesinin ilimizde üretimlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün bu listeler firmaların merkezleri baz alınarak açıklanıyor. Ayda 100 bin kişiyi çalışma hayatına katmak hepimizin hedefi olmalı. Avrupa, Yapay Zekâ düzenlemesi için adım attı ve bizim de eş zamanlı olarak hareket etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

26 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı”nın açıklandığına değinen Zeytinoğlu, “HIT-30 yatırım programı kapsamında altı alanda yatırım çağrısı yapıldı. Bu çağrılar kapsamında; Elektrikli araç teknolojileri alanındaki yıllık üretim kapasitesinin 1 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek Türkiye’nin bölgesel üretimin üssü olmasını planlanıyoruz. 65 nanometre veya daha ileri teknolojide yıllık en az 1 milyon pul üretimi kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor. Yıllık toplam 15 gigavat’lık hücre üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Yeni teknolojiler, offshore türbinler gibi büyüyen alanlar ile türbinin kritik bileşenlerinin üretimine yönelik projeler desteklenecek. Dünyanın en büyük ilk bin teknoloji firmasının Türkiye’de kuracakları “Ar-Ge Merkezi personel giderlerinin yarısını” 5 yıl süreyle devlet ödeyecek. Öncelikli teknoloji alanlarına odaklanan 10 küresel ölçekli Ar-Ge merkezinin ülkemizde kurulması hedefleniyor. Bu arada; AB Yapay Zeka düzenlemesi 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunun en önemli yanı, AB’nin dünyada ilk kez yapay zeka ile ilgili bağlayıcı kurallar koyan aktör olmasında yatıyor. Biz de ülke olarak hazırlık safhasında AB ile eş zamanlı hareket edelim ve uygulamaya da birlikte geçelim” ifadesini kullandı.

Sanayi alanları konusunda yetersizlik söz konusu

Kocaeli üretim kapasitesiyle pek çok ülkeden çok daha fazla üretim yapıyor diyen Zeytinoğlu, “Litvanya, Lüksemburg, Letonya geçtiğimiz bazı ülkeler. Kocaeli, İstanbul'dan sonra toplanan vergilerin en fazla olduğu il. 230 bin TL üzerinde kişi başı vergi veriyoruz ama 22 bin TL veriliyor. Sayın valim 230 bin TL istemiyoruz ama en azından 52 bin TL olması iyi olacaktır. Vergi payımızı arttırmak için Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışmak istiyoruz. İlimizde sanayi alanları noktasında yetersizlik var. Sanayi alanlarında 13'üncü sıradayız. 37 limanın bu kentte olduğunu ifade ederken bunun rekabetçi bir şehir olmamıza katkı sağladığını söylemek isterim. OSB'lerin büyüme talebi var, ıslah OSB alanları ihtiyaç gibi görünüyor” dedi.

“APELL projesi günümüz koşullarına uygun olarak revize edilmeli”

İlimizde meydana gelecek kazalar ile yangın, güvenlik gibi hususlarda ilk müdahale haberleşme ağı-APELL projesini Valiliğimiz işbirliği ile 1989 yılında başlattık diyen Zeytinoğlu, “UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olan bu projemiz halen devam ediyor. Sistemi AFAD İl Müdürlüğümüz yürütüyor. Ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Sistem 99 depreminde de aktif bir şekilde kullanıldı. Fakat projenin artık günümüz koşullarına uygun olarak revize edilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyordu. Valiliğiniz tarafından hazırlanan İl Risk Azaltma Planı’nda da (İRAP) bu sorumluluk Odamıza verildi. Revizyon çalışmalarına AFAD İl Müdürlüğü, KBB İtfaiye Müdürlüğü ve ASELSAN’ın ilimizdeki bayisi ile başladık. Şu ana kadar sisteme dahil olmak isteyen yeni firma taleplerini topladık. Bundan sonraki süreçte telsiz ağı altyapını tamamlamayı ve sistemi devreye almayı planlıyoruz. Bugün de protokolünü imzaladık. Fakat söz konusu sürecin başlatılabilmesi için sizlerin de desteklerine ihtiyacımız var. Telsiz sistemine giriş için bir zorunluluk olmadığından firma başvuruları çekimser olarak ilerliyor. Firma sayısının artması için Valiliğimiz tarafından firmalarımıza teşvik edici resmi yazıların gönderilmesini veya geçmişte olduğu gibi bir genelgenin yayınlanmasını talep ediyoruz. Sistem işler hale geldiğinde ise, sistemin eskiden olduğu gibi AFAD İl Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde devreye alınması ve periyodik çağrıların AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul depremine yarın olacakmış gibi hazırlanacağız”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sanayicilerin taleplerini değerlendirdiği toplantıda; istihdam sağlayan, katma değer üreten iş adamlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek: “Dünyada güçlü olmanın tek yolu üretimden geçiyor. Sizler bu kentin, ülkenin lokomotifisiniz. Kentimizin kalkınması için birlikte çalışacağız” dedi. Vali Aktaş, “İstanbul depremine de yarın olacakmış gibi hazırlanacağız. Çok hızlı bir şekilde yenilemeyi sağlamamız gerekiyor. Son dönemde pek çok afet yaşadık. Sel, taşkın ve orman yangınları bunlardan bazıları. Özellikle son dönemde orman yangınları yaşıyoruz. Çok büyük ekonomik kaybımız oluyor, yangınları söndürmek için çok büyük efor sarf ediyoruz. Şükürler olsun yangınlarda insanımızın canı güvenliği konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Yapabileceğimiz tüm üretim çalışmasını yapacağız çünkü ürettiğiniz kadar güçlüsünüz. Ülke olarak güçlü olmak için üretmek zorundayız. Siz üreticilerin, katma değer ortaya koyan insanlarımıza kapımız, telefonumuz her zaman açık. İlimizle ilgili tüm vatandaşlarımıza kapımız açık, vatandaş odaklı çalışmak istiyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz ve çalışacağız. Ben gösterilen ilgi için herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.