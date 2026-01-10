Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını ağırladı

Kocaeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Kocaeli’de görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları için kahvaltı programı düzenlendi. Seka Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, cemiyet üyeleri, yerel ve ulusal basın mensupları ile ajans temsilcileri katıldı.

Program kapsamında konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, Kocaeli’ye sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Basının, toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolüne dikkat çeken Aktaş, “Kamuoyuna duyurmak iki kelimeyle ifade ediliyor ama çok kıymetli bir görev, bilginin doğru olması, özellikle sorunlu konularda çözüm süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Aktaş, “İlimizin gelişimi, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşması ve şeffaf kamu yönetimi açısından sizlerin katkısı büyük. Emekleriniz için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.