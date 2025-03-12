Kocaeli Valisi İlhami Aktaş atölye binası imza törenine katıldı

Kocaeli

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılacak atölye binasının protokol imza törenine katıldı. Kocaeli’nde yapılacak eğitim yatırımlarına önem veren Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Valiliği ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB) desteğiyle açılacak eğitim atölyesinin protokolünü imzaladı.

Atölye binası protokolü imzalandı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yapılması planlanan atölye binasının protokol imza törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve GOSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Protokol Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından Vali İlhami Aktaş, GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Ahmet Suphi Gülbay ve öğretmenlerle görüşen Vali İlhami Aktaş, başarı dileklerini iletip okulun durumu hakkında bilgi aldı.

3 bin 500 metrekare inşaat alanı

GOSB-Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılacak Elektrik-Elektronik, Bilişim ve Gıda Teknolojisi atölyeleri toplamda 3 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak.