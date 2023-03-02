Kocaeli Valisi'nin eşi Selda Yavuz depremzedelerin gönlünü fethetti

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz afet bölgelerinden Kocaeli iline gelen vatandaşların yaralarını sarmak, hemhal olmak için İzmit’in çeşitli mahallelerine yerleştirilen depremzedeleri evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İzmit Arızlı ve Semiha Ayverdi KYK Yurtlarında misafir olarak ağırlanan Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’dan gelen depremzedeler ile bir araya gelen Selda Yavuz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak: “Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız.” ifadelerini kullandı.

Depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre görüşen, taleplerini dinleyip, ihtiyaçları yerinde gözlemleyen Selda Yavuz, gereken ne varsa yapılacağını belirtti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren bazı depremzedeler Yavuz’a teşekkürlerini ileterek şu ifadelerde bulundular: “Kocaeli bizlere kapılarını açtı, herkes bizimle çok güzel ilgileniyor. Allah razı olsun.” dediler.



Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gereken ne varsa yapılacağını belirten Selda Yavuz, daha sonra deprem bölgelerinden gelen minik öğrenciler için yurtlarda oluşturulan ana sınıflarını ziyaret etti. Burada minik öğrencilerle yakından ilgilenerek oyunlarına eşlik eden Yavuz, çocuklara hediyeler vererek gönüllerini aldı.