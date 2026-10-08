Kocaeli’de 1.250 ton yem bitkisi tohumu toprakla buluşacak

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde yürütülen yüzde 50 hibeli Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında sonbahar dönemi dağıtımları Kandıra’dan başladı. Maliyeti 66 milyon TL olan toplam 1.250 ton yem bitkisi tohumu, 8 ilçede 220 mahallede faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 950 çiftçiye ulaştırılacak.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Belediye sizin. Bakış açısını değiştirmemiz lazım. Bir taraftan belediyeyle ilgili işler yaparken bir taraftan da bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz. Bu memleketin sahibi millettir. Çiftçinin derdiyle kimse dertlenmiyor, bir sıkıntısı olduğunda kimse koşmuyor. O da toprağını bırakıp gidiyor. Ama bizim anlayışımızda köylü milletin efendisidir” dedi.

“Üreticimizin üretmeye devam etmesi için gerekli desteği vermemiz gerekiyor”

Tarımın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Dünyada yaşanan gıda krizleri, üretimin ve üretimin sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle tarım arazilerimizin boş kalmaması, üreticimizin üretmeye devam etmesi için gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılığı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Hayvancılık yapan üreticimizin en önemli maliyet kalemlerinden biri yem. Biz de verdiğimiz yem bitkisi tohumu desteğiyle hem üretimin devamlılığına katkı sunuyor hem de üreticimizin girdi maliyetlerini azaltmasına destek oluyoruz” İfadelerini kullandı.

“Kocaeli’de 750 milyon dolarlık tarımsal ihracat yapılıyor"

Büyükakın, “Sanayisiyle olduğu kadar tarımsal üretim gücüyle de öne çıkan Kocaeli’nin önemli bir üretim ve ihracat potansiyeli var. 2000’li yılların başında Türkiye’nin toplam ihracatı 36 milyar dolarken, bugün yalnızca Kocaeli yaklaşık 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Bunun yanında kentimizde 750 milyon dolarlık tarımsal ihracat yapılıyor. Bu potansiyeli daha da ileri taşımamız gerekiyor. Bunun yolu üretimi artırmaktan, ürettiğimizi markalaştırmaktan ve ihracata yönelmekten geçiyor. Asıl hedefimiz ihracat yapmak olmalı. Kocaeli’de güzel bir takım ruhu yakaladık. Şimdi yapılabilecek işleri hızla hayata geçirelim. 2019 yılının Nisan ayından 2026 yılının Temmuz ayına kadar çiftçilerimize yönelik 99 destekleme projesini hayata geçirdik. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticimizin yanında olmak ve üretmeye devam etmesini sağlamak için desteklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” diye konuştu.

Büyükakın, “Biz Kocaeli’nin sadece sanayisiyle değil; kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, gençleriyle ve yaşam kalitesiyle de gelişmesini istiyoruz. Kocaeli çok güzel ufuklara doğru ilerliyor. Bunu da sizlerden aldığımız enerjiyle, sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Bazen bir hayır duası alıyoruz, bütün yorgunluğumuz bir anda unutuluyor. Biz istiyoruz ki Kocaeli öyle bir noktaya gelsin ki ufuk açan, çığır açan ve öncü olan projeler burada hayata geçirilsin.”