Kocaeli’de, 2023 yılında 2 bin 749 tesiste denetim yapıldı

KOCAELİ - EKONOMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından 2023'te il genelinde 2 bin 749 denetim gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; koku, emisyon, atıksu ve atık konularında tespit edilen 91 olumsuzlukla ilgili toplam 68 milyon 379 bin 199,69 TL idari para cezası uygulanmıştır. Hava kalitesinin izlenmesi amacıyla ilimiz genelinde Dilovası’nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Gölcük, Kandıra, Körfez ilçelerimizde 1’er adet olmak üzere toplam 13 adet sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu bulunmaktadır.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde, kirletici vasfı yüksek olan proses ünitelerine ait bacalarda Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazları mevcuttur. Ölçüm verileri İl Müdürlüğü Online Baca Gazı Ölçüm İzleme Sisteminde izlenmekte ve kayıt altına alınmakta olup, faaliyet gösteren 35 tesisin 94 bacasında Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazı bulunmakta ve anlık takip edilmektedir.

Ayrıca Kocaeli genelinde bin 668 tesis Geçici Faaliyet Belgesi ve İzin/Lisans işlemlerini tamamlamıştır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan 2 bin 389 adet tesiste Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü hükümlerine uygun olarak emisyon azaltıcı önlemler, emisyon toplama sistemleri, filtre sistemleri vb. önlemlerin de alınması sağlanarak toplam 4 bin 57 adet tesisin çevre izin lisans işlemleri bitirilmiştir.

2023 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 649 adet tesisin çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Yine bu kapsamda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla 41 adet okulda çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için öğrencilere eğitimler verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, projenin başlangıcından itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar 209 bin 559 ton atık kağıt, 123 bin 912 ton atık metal, 93 bin 584 ton atık cam, 98 bin 925 ton atık plastik toplanmış, toplam 3 bin 556 adet Temel Seviye- Sıfır Atık Belgesi verilmiştir. “Sıfır Atık Projesi” başlangıcından itibaren farkındalık oluşturmak için toplam 768 bin 622 kişiye eğitim verilmiş, toplanan atık kağıt sayesinde 3 milyon 562 bin 503 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.