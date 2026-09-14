Kocaeli’de 3 bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli yem tohumu desteği

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Kocaeli

Kocaeli’de tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve çiftçilerin maliyetlerinin azaltılması amacıyla destekler devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirini artıracak ve hayvancılığın önemli girdilerinden yem bitkilerinin üretimini yaygınlaştıracak yeni bir destek programını daha devreye aldı. Sonbahar dönemini kapsayan yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği için çiftçilerden talepler alınmaya başlandı.

Kocaeli’de 3 bin 800 çiftçiye yem bitkisi desteği

Hayvancılıkta üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yem bitkilerinin üretimini de teşvik ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin 800 çiftçinin yem ihtiyacına katkı sunulurken, üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. İl genelinde uygulanacak destekle çiftçilere arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu dağıtılacak. Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasıyla hem üreticilerin yem giderlerinin azaltılması hem de hayvanların daha kaliteli ve besleyici yemlerle beslenmesi amaçlanıyor.

Yem tohumu desteğinde başvuru süreci başladı

Yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları, ilçelere göre belirlenen tarihlerde alınacak. Başvuru sırasında güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor.

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez’deki üreticiler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na; Kandıra’daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 23 Eylül tarihine kadar başvurabilecek.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda üretim yapan çiftçiler için başvuru noktası Büyükşehir Gebze Hizmet Binası olacak. Bu ilçelerdeki üreticilerin 14 Eylül’e kadar müracaat etmesi gerekiyor. Karamürsel’deki üreticiler 17-18 Eylül tarihlerinde Karamürsel KO-MEK Binası’na, Gölcük’teki çiftçiler ise 22 Eylül’e kadar Gölcük Ziraat Odası’na başvurabilecek.