Kocaeli’de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

Kocaeli

Türkiye’de bilimi ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösterenleri bir araya getirip ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan zirve 15 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek. Zirvede bilim merkezlerinin geleceği, yapay zekâ, dijitalleşme, eğitimde bilim merkezlerinin rolü ele alınacak. Ayrıca bu zirvede öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için hazırlanan özel programla atölyeler düzenlenip katılımcılara interaktif deneyim imkanı sunulacak.

4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti

Kocaeli kongre merkezinde gerçekleştirilen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TÜBİTEM Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, siyasi parti il temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, sanayiciler, Astronot Tuva Cihangir Atasever’in katılımıyla gerçekleşti.

Video Gösterimi ile açılışı yapılan programda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşma gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesinde konuşmaların ardından, 7 ayrı kategoride yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerinden ödül almaya hak kazananlara plaketleri takdim edildi. Kategorilerinde başarılı olup ödül alan bilim merkezleri şu şekilde; “Uzun Soluklu Emek Kategorisinde Kayseri Bilim Merkezi, En Çok Atölye Etkinliği Düzenleyen Bilim Merkezi Kategorisinde Şahinbey Belediyesi Bilim Merkezi, Köy Okulları ile Bilimi Buluşturma Kategorisinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim ve Toplum Etkinlikleri Kategorisinde Bilim Erzurum, Etkin Bilim İletişimi Kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Yenilikçi Uygulamalar Kategorisinde Konya Bilim Merkezi ve Bilim Sahnesi Kategorisinde Kocaeli Bilim Merkezi’ne plaketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.