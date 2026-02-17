Kocaeli’de 750 bin ton atık doğaya zarar vermeden işlendi

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı sürdürülebilir atık yönetimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde toplanan atıklar, modern altyapı ve yüksek güvenlik standartlarıyla hizmet veren Katı Atık Aktarma İstasyonları’nda toplanarak çevreye zarar vermeden transfer ediliyor. Atıklar, buradan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye (İZAYDAŞ) ulaştırılarak bertaraf ediliyor.

8 ilçede katı atık aktarma istasyonları hizmet veriyor

Başiskele, Gebze, Gölcük, Darıca, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde yer alan Katı Atık Aktarma İstasyonları; belediye atıklarının bertaraf tesisine taşınması sürecinde trafik yükünün azaltılması, çevrenin korunması ve oluşabilecek kirliliğin minimize edilmesi amacıyla hizmet vermekte. Bu sistem sayesinde şehir içi trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltılırken, gereksiz araç hareketlerinin önüne geçilerek yakıt tüketimi ve karbon salınımı düşürülmekte.

Atıkların yüzde 79’u aktarma istasyonlarından taşındı

Kocaeli genelinde sürdürülen çevre odaklı atık yönetimi çalışmaları kapsamında İZAYDAŞ, 2025 yılı içinde toplam 750 bin 262 ton belediye atığını mevzuata uygun şekilde bertaraf etti. Bertaraf edilen atıkların 595 bin 660 tonunun ilçelerdeki aktarma istasyonlarından taşındığı belirtilirken, bu miktar toplam belediye atığının yüzde 79,39’una karşılık geldi.

Aktarma istasyonlarında bulunan sızıntı suyu toplama havuzlarında biriktirilen ve vidanjörler vasıtası ile İZAYDAŞ’a taşınan sızıntı suları da Membran Biyoreaktör ve Nano Filtrasyon ünitelerinde günlük 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisinde arıtılıyor. Yıl içerisinde 112 bin 414 metreküp sızıntı suyu arıtılarak çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı.

“Atıklardan 1500 hanemizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyoruz”

Bertaraf tesisindeki enerji geri kazanım sürecine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bertaraf tesisimizde atıkların organik içeriğinin anaerobik ortamda parçalanmasıyla oluşan depo gazını (LFG) gaz toplama sistemleriyle kontrol altına alıyoruz. Bu gazı enerji üretim tesisimizde değerlendirerek çevreye zarar verebilecek emisyonları önlüyoruz. Böylece atıklardan elde edilen enerjiyle yaklaşık 1500 hanemizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.