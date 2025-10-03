Kocaeli’de ağaçlar kitap açtı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 15. kez okurlarla buluşuyor. Yarın (4 Ekim Cumartesi) Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak fuar öncesi düzenlenen “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği, sabah saatlerinde İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Erken saatte yapılmasına rağmen etkinlik büyük ilgi gördü; yüzlerce kişi kitaplara ulaşabilmek için bulvara akın etti.

5 bin kitap 5 dakikada toplandı

Etkinlik, sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Bulvarı’nı kitapla buluşturdu. Ağaçlara asılan 5 bin kitap, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca 5 dakika içinde kitapseverler tarafından toplandı. Öğrenciler, çalışanlar ve vatandaşlar kitaplara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Kocaeli halkının okuma sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.

“Kent, bu fuarı çok sevdi”

Fuarın artık şehirle özdeşleşen bir kültür şöleni haline geldiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başkan Büyükakın, “Bir etkinliği 15 yıl boyunca sürdürebilmek, aynı zamanda kararlılığın göstergesidir. Kent, Kitap Fuarını ve çevresindeki kültürel etkinlikleri çok sevdi. Bu yıl Gebze’de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim’e kadar kitapseverlerle 15. kez buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bugüne kadarki 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah bu yıl daha da güzel geçecek” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Mayası” teması ve rekor hedefi

Başkan Büyükakın, bu yıl fuarın temasının “Anadolu Mayası” olarak belirlendiğini ifade ederek, bu temanın birlik, kökler ve varoluş idrakini yansıttığını söyledi. Onur konuğunun Prof. Dr. Kemal Sayar olacağını belirten Büyükakın, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için de hazırlık yaptıklarını vurguladı. Büyükakın, “Daha önce Hindistan’da 3 bin 66 kişiyle gerçekleştirilen etkinliği aşmayı hedefliyoruz. 7 Ekim’de 4 bin ila 4 bin 200 kişinin katılımıyla ‘En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması’ rekorunu kırmak istiyoruz” dedi.

Uluslararası kitap fuarı kimliği

Başkan Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın artık uluslararası bir platforma dönüştüğüne dikkat çekerek, çevre illerden de binlerce ziyaretçi ağırladıklarını vurguladı. Yayınevi sayısının her yıl arttığını, programların çeşitlendiğini belirten Büyükakın, “Bu yıl da fuarımız her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Çocuklara ve yetişkinlere özel programlar, sinema gösterimleri olacak. Ağaçlar Batı Yakası’nda da kitap açacak. Etkinliklerimizi bu yılla sınırlı bırakmayıp hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başlayacağız. Tüm halkımızı sabah 10.30’dan akşam 21.30’a kadar açık olacak fuarımıza davet ediyorum.” dedi.

“Filistin acısı kalbimizin tam merkezinde”

Filistin’de yaşanan insani drama da değinen Başkan Büyükakın,“Ne yaparsak yapalım, kalbimizin bir köşesinde o acı hâlâ duruyor: Orada, Filistin’de katledilen çocuklar, masum anneler, siviller var. Hayatımızın her safhasında, aklımızın bir ucunda değil, tam merkezinde Filistin’de yaşanan soykırım yer alıyor. Bu, kelimelere dökülemeyecek kadar ağır bir durum. İnsanlığımızdan utandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Ve bu sesin en güçlü çıktığı yerlerden biri de Kocaeli. Ben burada bir belediye başkanı olarak değil, bir insan olarak bu duyarlılığın artmasını yürekten diliyorum” şeklinde konuştu.

Gebze’de de ağaçlar kitap açtı

Etkinliğin bir ayağı da Gebze’de düzenlendi. Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı’nda sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen programda, ağaçlara asılan 1.000 kitap kısa sürede toplandı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Soba ve Pekgöz, çocuklarla birlikte kitap toplayarak bu anlamlı etkinliğin kültürel gelişim açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.