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Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Camidüzü Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.