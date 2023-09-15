Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Camidüzü Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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