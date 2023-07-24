  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şehirler
  3. Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çepni Mahallesi'ndeki fabrikada dün akşam saatlerinde çıkan yangında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı.

Öbek halindeki atıkların bazı noktalarında tekrar çıkan alevlere hızlı şekilde müdahale eden ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıp demir tozlarını alevlerden uzak noktaya taşıdı.

Başlangıcından 3 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.