Kocaeli’de Gölcük-İzmit arası raylı sistem projesi için ihale sonuçlandı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda önemli bir adım olarak hayata geçireceği Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’nın projelendirme ihalesi tamamlandı. Gölcük ile İzmit arasındaki yolculuk süresini 28 dakikaya düşürecek olan hattın danışmanlık ve proje tasarım hizmetleri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi. İhalede en uygun fiyat, 5 milyon 544 bin 988 TL ile TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi’nden geldi.

Ulaşımda büyük rahatlama

Kocaeli’nin 2053 Ulaşım Ana Planı kapsamında hayata geçirilecek 21 kilometrelik Güney Hafif Raylı Sistem Hattı, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iş birliğiyle ilerleyen Körfezray Projesi’nin devamı niteliğindeki bu yeni hat, bölgedeki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevre dostu hale getirecek.

Kesintisiz metro konforu

Yaklaşık 50 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan hat, Kuzey Metro Hattı ile entegre çalışacak ve Gölcük’ten Kartepe’ye ya da Körfez’e kadar kesintisiz metro ulaşımını mümkün kılacak. Projenin ilk yılında günlük 202 bin yolcu taşıması hedeflenirken, 2053 yılında bu rakamın 335 bine ulaşması bekleniyor.

120 günde proje tamamlanacak

İhale süreci sonrası seçilecek firma, 120 gün içerisinde hattın fizibilite ve maliyet analizlerini yapacak, güzergâh alternatiflerini ve ön projeleri hazırlayacak. Proje kapsamına, istasyonlar, depo sahaları ve transfer merkezlerinin üç boyutlu görselleri ile tanıtım albümü ve animasyon filmi de dahil olacak.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri

· TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.: 5 milyon 544 bin 988 TL

· Systra Mühendislik A.Ş.: 7 milyon 350 bin TL

· Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.: 35 milyon 999 bin 415 TL