Kocaeli’de özel gereksinimli bireyler “Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor” ile sahne aldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor' isimli yarışma, hayatta hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gösterdi. Kocaeli'de yeni goncalar açmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Büyükakın da özel çocuklarla sahnede horon oynadı, mutluluklarına ortak oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. 180 özel gereksinimli bireyin, performanslarını sergilediği “Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor” isimli yarışma, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve Türkiye’de bir ilk olan yarışmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu katıldı.

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu tamamen dolarken, yarışmada sahne alacak öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı. Büyükakın'ın özel çocuklarla ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok beğendiğini vurgulayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, "Başkanımızın, değerlerimizi önemsemesi, özel çocuklarımıza sahip çıkması gerçekten çok önemli. Bunun tarifi yok" dedi.

“Kocaeli olarak ilklerin şehri olduk”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün Kocaeli'de bir ilke daha imza atıyoruz. İlklerin şehri olduk, güzelliklerin şehri olduk. Yüreklerimiz birbirine kenetlenmiş vaziyette. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Bunu birlikte başarıyoruz. Hepimiz aynı motivasyonla çalışmasaydık bunlar gerçekleşmezdi. Federasyon Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama öncelikle sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. Gözlerindeki heyecanı, mutluluğu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükakın, “Şunu unutmayalım. Her çiçek kendi mevsiminde açar. Yeter ki onu seven bir bahçıvanı olsun. Bu çocukların hayatta başarılı olması için büyük emekler veren anneler var, babalar var. Ama şimdi onları bir gonca gibi gören, dünyaya örnek olan harika bir de merkezimiz var. Orada çok daha güzel şeyler olacak. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezimizin benzerini yakın zamanda Gebze'de hayata geçireceğiz. Ve böylece daha çok goncamıza, yavrumuza hizmet etme imkanımız olacak. Şimdiden hepinizi kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.