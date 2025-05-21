Kocaeli’de planlanan girişimcilik ve inovasyon merkezinin çalıştayı düzenlendi

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Kongre Merkezi’nde, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda düzenlenen Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yön veren isimleri bir araya getirdi. Kamu, özel sektör, üniversite, sanayi, yatırım ağı ve girişimcilerden oluşan paydaşlar ile Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek fikirleri ortak akılla masaya yatırdı.

“Kocaeli girişimcilik ve inovasyonda büyük potansiyele sahip”

Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi’nin paydaşları adına konuşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli’nin sahip olduğu altyapıya dikkat çekerek “Kocaeli'nin yaklaşık 80 bin öğrencisiyle 3 tane üniversitesi var. 45 bin öğrencisiyle 67 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi var. Yine yüksek teknoloji barındıran 5 tane teknoparkımız var. Buralarda yaklaşık 1200 firma, 12 bin çalışanımız var. 14 tane OSB'ye Kocaeli ev sahipliği yapıyor. Yine 400'e yakın yabancı sermayeyle yine bu kentte faaliyet gösteriyor. Kocaeli 36 limanı, güçlü demir yolu ve karayolu ağıyla da girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için çok büyük bir coğrafi strateji konuma sahip. Yine Kocaeli'de güçlü bir ARGE ve inovasyon ekosistemi mevcut. Pek çok enstitü bünyesinde barındıran TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi ilimizde, sadece özel sektöre ait Kocaeli'nde 140 ARGE merkezi, 16 tasarım merkezi mevcut. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl ilan ettiği ilk 500 büyük imalat sanayi firmasından yine 80'i Kocaeli'nde faaliyet gösteriyor. bu büyük ve güçlü altyapıyla Kocaeli'nde her yıl 3000 yeni şirket kuruluyor” ifadelerini kullandı.

Merkez sadece tekno girişimcilik değil, sosyal, yeşil ve kadın girişimciliğine de hizmet edecek

Çalıştayda planlanan girişimcilik ve inovasyon merkezinin bu altyapının tamamlayıcı bir unsuru olacağını belirten Çöpoğlu, “bu çalıştayın, projeye dönüşüp hayata geçireceğimiz girişimcilik ve inovasyon merkezi altyapısının tamamlayıcı bir unsuru olacağını umuyorum” diye belirtti. Merkezin sadece tekno girişimcilik değil, sosyal girişimcilik, yeşil girişimcilik ve kadın girişimciliğine de hizmet edeceğini vurguladı.

Kocaeli’nin dünya çapında bir girişimcilik merkezi haline gelebileceğine dikkat çeken Çöpoğlu,“Startup Billing'in yayınladığı 2024 rakamlarına göre Kocaeli Türkiye'de 5’inci, dünyada 83’üncü sırada. Girişimcilikte ise 1’inci sıradayız, biz bu büyük potansiyeli harekete geçirdiğimizde Kocaeli'yi ilk 200'lere rahatlıkla yerleştirebiliriz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Girişimcilik artık şehir vizyonunun temelidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, girişimcilik kavramını geniş bir perspektiften değerlendirdi. “Girişimci rahat hareket eder” diyerek konuşmasına başlayan Baraçlı, Türkiye'nin son 20 yıldaki gelişimine değinerek, “Hiçbir şey yoktu o zaman. Teknoloji merkezi yok, ARGE merkezi yok… Ama bugün bu kavramların hepsi var. Bunun temelinde girişimcilik var” ifadelerini kullandı. Kocaeli’nin üçüncü büyük şehir olarak lider bir konuma geldiğini belirten Baraçlı, “Başkanımızın liderliğinde geleceğin şehri, mutlu şehir Kocaeli hedefiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Baraçlı, çalıştayın şehir laboratuvarı veya şehir mükemmeliyet merkezi kurma fırsatını da ortaya çıkarabileceğini belirterek, “Sıfır hata mümkündür. Aynı tip hatanın tekrar etmemesidir” dedi. İş sürekliliği ve yönetimde istikrar vurgusu yapan Baraçlı, “Kaynakları etkin kullanan, süreci iyileştiren bir kamu girişimciliğini hedeflemeliyiz. Geleceğin şehri projesini ekip ruhuyla gerçekleştireceğiz” Şeklinde konuştu.

“Girişimcilikte son yıllarda önemli mesafe kat ettik”

Girişim ve Mentor Ligi Üst Yöneticisi Ufuk Batum, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon yolculuğunda geç başladığını, ancak son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını vurguladı. Türkiye’nin yaklaşık 20-25 yıl önce kamu politikalarıyla bu alana girdiğini belirten Batum, “Bundan sonra üstüne koyacağımız her taş çarpan etkisi yapmaya devam edecek,” dedi.

Küresel karşılaştırmalara da yer veren Batum, Türkiye’nin yatırım rakamlarıyla İspanya’nın gerisinde, ancak gelişim hızında potansiyel olarak önde olduğunu söyledi. “2030 yılında İspanya’yı çok rahat yakalamış ve belki geçmiş olabiliriz,” diyen Batum, oyun sektörü, sağlık teknolojileri ve yapay zekâ gibi alanlardaki başarıların Türkiye’yi küresel radar içine aldığını belirtti.