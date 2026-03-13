Kocaeli’de Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri başladı

Kocaeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı öncesinde vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitleri anmak amacıyla Kocaeli genelindeki şehitliklere yönelik ziyaretler başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatları doğrultusunda, yürütülen çalışma kapsamında il genelindeki şehitlikler ziyaret edilerek özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde bulunan şehitliklerde incelemelerde bulunuluyor. Yapılan ziyaretlerde şehitliklerin mevcut durumu gözlemlenirken, tespit edilen hususlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere kayıt altına alınıyor.

Ziyaretlere Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile sosyal hizmet ekipleri de katılarak çalışmaların yürütülmesine destek verdi.

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın şehitlerin hatırasına duyulan saygının yaşatılması ve şehitliklere yönelik farkındalığın artırılması yönündeki temennilerini ileterek, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Ayrıca hazırlanan program kapsamında önümüzdeki günlerde çocukların da şehitlik ziyaretlerine katılması planlanıyor. Bu ziyaretlerle aziz şehitlerin emanetine sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesi ve milli ile manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.