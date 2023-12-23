Kocaeli’de sivil toplum buluşmaları çalıştayı gerçekleştirildi

EKONOMİ - KOCAELİ

Kocaeli’de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştaya; Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ilimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri katıldı.

Programda konuşmalarını gerçekleştiren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Hatice Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Soydabaş ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün yaptıkları konuşmalarda sivil toplum kuruluşlarının öneminden ve Kocaeli özelinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Sivil Toplum Örgütlenmesinin Türk İslam kültürünün oluşturduğu en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, çalıştayın amacından ve ilimizde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Sinem Mecit, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Veli Burak Çaygara, İçişleri Uzmanı Sercan Yazıcı ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Hatice Özel yapılan çalışmalarla ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.