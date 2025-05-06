Kocaeli’de üreticiye yüzde 50 hibe destekli modern seralar kuruldu

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere sunduğu yüzde 50 hibeli sera desteği, seracılığı hem ekonomik hem de sürdürülebilir hale getiriyor. Tarım ve hayvancılığı destekleyen birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” ile çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl bahar dönemi kapsamında 42 üreticiye 512 metrekare büyüklüğünde modern seralar kurularak teslim edildi. Böylece Kocaeli’de örtü altı tarım ciddi bir ivme kazandı.

Seracılıkta kalite yükseldi, üretici kazanıyor

Kurulan yeni seralarda domates, biber, salatalık, patlıcan, kıvırcık ve taze fasulye gibi ürünler dört mevsim yetiştirilebiliyor. Yüksek tünel sistemli, monte galvaniz profilli, çift havalandırmalı seralar; dolu, kar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca UV+IR+EVA katkılı sera naylonları ile bitkiler don tehlikesine karşı daha iyi korunuyor. Tüm bu teknik üstünlükler sayesinde üreticiler, daha az ilaçla daha sağlıklı ve yüksek kaliteli ürünler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kırsala güçlü destek

Modern sera projesi ile birlikte 2019 yılından bu yana 175 adet sera üreticilere teslim edildi. Ayrıca 1.400 çiftçiye tamamen hibe olarak toplam 2.049 top sera naylonu desteği sağlandı. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu tarım sektöründe bu destekler, çiftçilerin üretim gücünü artırarak kırsalda ekonomik canlılık oluşturdu.

Üreticiden Başkan Büyükakın’a teşekkür

Kandıra İncecik Mahallesi’nden Serkan Memiş, “Yüzde 50 hibeli sera olmasaydı kendi imkânlarımızla böyle bir üretim yapmamız imkânsızdı. Sağlanan desteklerle işlerimiz büyüdü. Verimimiz arttı, pazar şansımız yükseldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bir diğer üretici Yalçın Bircan ise, “Çarliston, acı biber, dolmalık biber… Hepsini yetiştiriyoruz. Mazot, tohum, gübre ne gerekiyorsa Büyükşehir yanımızda oldu. 5 aldığımızdan 10 almaya başladık” diye konuştu.

Nihat Memiş, “Seralar kuruldu, işlerimiz düzeldi. Önceden yılda bir ürün alıyorduk, şimdi iki ürün alıyoruz. Verimimiz çok güzel, pazarlarda alıcısı bol” diyerek desteğin önemini vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, proje kapsamında desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Seracılığı Geliştirme Projesi ile Kocaeli genelinde seracılığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Üreticiler de modern seralarla geleceğe daha umutla bakıyor.