Kocaeli’de Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşüm konferansı düzenlendi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı” TRYP by Wyndham’da gerçekleştirildi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarının ele alındığı konferansa; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, uluslararası akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, Avrupa’nın en büyük çevre temizlik projesi”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konferansta yaptığı konuşmada Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Kocaeli’nin sanayi gücüyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Büyükakın, bu üretim kapasitesinin beraberinde ciddi çevresel sorumluluklar da getirdiğini vurguladı.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Büyükakın, “Bu süreçte çevresel sürdürülebilirlik için büyük projeler hayata geçirildi. Avrupa’nın en büyük çevre temizlik projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve güneş enerjisi santralleri, bunlara en büyük örnekler. Kütüphanelerimiz bile LEED sertifikalı” dedi.

“Su yönetimi, geleceğin temelidir”

Su yönetiminde de önemli bir dönüşüm çalışması yürüttüklerinin söyleyen Büyükakın, “Sanayi kuruluşlarında kullanılan suyun önemli bir kısmı geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanılıyor. Gri su kullanımının artması ile birlikte endüstriyel su tüketiminde önemli bir tasarruf sağladık. Bu da yeşil mutabakat hedefleri açısından kritik bir adım. Öte yandan, hemen yanı başımızda Bilişim Vadisi faaliyet gösteriyor. Tüm bu etmenler düşünüldüğünde; Kocaeli güçlü endüstriyel altyapısı, çevre projeleri ve dijital kapasitesiyle yeşil gelecek ve dijital dönüşüm için en uygun fırsatların olduğu şehir. Aslında Kocaeli bir laboratuvar konumunda. Burada yapılacak doğru projeler ve iyi uygulama örnekleri, hem Türkiye hem de dünya için başarılı sonuçlar verecektir” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli en doğru yer”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, “Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm politikaları, sanayi, enerji, ulaşım ve inovasyon alanlarında köklü değişimler yaratıyor. Türkiye de bu sürecin aktif bir ortağıdır. Yeşil ve dijital dönüşümler birbirine bağlı iki sistemdir. Biz bu çalışmalara hep Kocaeli’den başladık. Çünkü Kocaeli en doğru yer” ifadelerini kullandı.