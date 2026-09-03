Kocaeli’de “Yüksekokullarda İME Modeli” ile öğrenci sanayiyle buluşacak

Kocaeli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Kocaeli’de sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Bilgilendirme Programı, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “İş gücü piyasasının hızlı bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, “2030’a kadar küresel ölçekte 170 milyon yeni iş oluşması, 92 milyon işin ise dönüşmesi veya ortadan kalkması bekleniyor. Bu dönüşüm, eğitim sisteminin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yenilenmesini ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. Gelecekte insan ve yapay zekâ iş birliğine dayalı hibrit roller öne çıkacak. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle birlikte yeni becerilere ihtiyaç duyulacak. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli’nin bu değişen ihtiyaçlara güçlü bir cevap vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Mesleki eğitimde iş dünyasıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz”

Zeytinoğlu, “2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile imzaladığımız protokolle 60 öğrencinin işyeri eğitimlerini organize ettik. Bunun yanı sıra meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla çeşitli uygulamalı projeler hayata geçirdik. 2019-2020 yıllarında Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında 8 firmayı sürece dahil ederek 26 öğrencimizi firmalarımızla buluşturduk. 2023-2024 yıllarında ise ‘Doğu Marmara’da Geleceğin İşlerine Uyum Projesi’ni hayata geçirdik” dedi.

Zeytinoğlu, mesleki eğitimi güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “10 yıl önce hazırladığımız ‘Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi’ raporunu güncellemek üzere yeni bir araştırma başlattık. Kocaeli’de mesleki eğitimin son 10 yıllık gelişimini inceleyecek, Torino ile karşılaştırmalar yapacak ve dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni yetkinlik ihtiyaçlarına yönelik somut öneriler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz araştıran ve üreten bir üniversite olmak”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi’nin güçlü akademik ve fiziki altyapısıyla kentin sanayi ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Üniversite olarak araştırma, üniversite-sanayi iş birliği, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve topluma katkı konularına büyük önem veriyoruz. 2023 yılında araştırma üniversitesi ilan edilmemiz ve 2025 yılında 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon almamız, dönüşümümüzün önemli kilometre taşları oldu. Hedefimiz Kocaeli Üniversitesini araştıran, üreten, geliştiren ve ürettiği bilgiyi ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda değere dönüştüren bir araştırma üniversitesi yapmak” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinde kalıcı bir iş birliği kültürünün oluşturulması gerektiğini vurgulayan Cantürk, “İhtiyacımız olan yalnızca protokoller imzalamak değil; üniversitenin bilgi ürettiği, sanayinin bu bilgiyi üretime dönüştürdüğü ve gençlerimizin nitelikli istihdama ulaştığı sürdürülebilir bir yapı kurmaktır. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli, öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlarken eğitim ile uygulama arasındaki mesafeyi de ortadan kaldıracak. Bu modeli yalnızca bir eğitim modeli olarak değil, stratejik kalkınma açısından önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi’nin araştırma ve yenilikçilik alanında da güçlü bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Cantürk, “Bilimsel üretim kapasitemizi artırıyor, sanayi iş birliklerimizi geliştiriyor ve genç araştırmacılarımızı destekliyoruz. Ürettiğimiz bilginin teknolojiye, patente, ürüne ve toplumsal faydaya dönüşmesi için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi doğrudan üretim ortamıyla, akademik bilgiyi de sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturarak üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz sahayı ve iş hayatını bilen bireyler olarak yetişecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, üniversite, sanayi, kamu ve iş dünyasının bir araya gelmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bugün burada çok güzel bir iş birliğine imza atıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesiyle hem öğrencilerimiz bilgilerini sahada tecrübe etme imkânı bulacak hem de iş dünyası geleceğin nitelikli çalışanlarını daha eğitim sürecindeyken tanıyacak. Öğrencilerimiz üniversiteden mezun olduklarında sudan çıkmış balık gibi değil, sahayı ve iş hayatını bilen bireyler olarak yetişecek” şeklinde konuştu.

İşletmede Mesleki Eğitim Modeli’nin yalnızca öğrenciler açısından değil, sanayinin ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Üniversitelerin, sanayinin, ticaret erbabının ve kamunun temas halinde olması, hem sahadaki sorunlara çözüm üretilmesini hem de üniversitelerin ihtiyaçlara uygun insan kaynağı yetiştirmesini sağlayacak. Teknoloji çok hızlı gelişirken eğitim sisteminin bu değişime aynı hızla uyum sağladığını söylemek mümkün değil. Bu nedenle eğitim süreçlerini yeni meslek alanları ve değişen sektör ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Yükseköğretimde yeni iş gücü ihtiyaçlarına odaklandık”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin artık yalnızca eğitim verilen bir alan olmadığını, ülkelerin beşerî sermayesini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir konuma geldiğini belirterek, “Yükseköğretim politikalarımızı ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin ortaya çıkardığı yeni iş gücü ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Üniversitelerimizin başarısını yalnızca öğrenci ve mezun sayılarıyla değil, mezunların yetkinlikleri, iş gücü piyasasına uyumları ve ülkemizin kalkınmasına katkılarıyla değerlendiriyoruz” dedi.

Üniversite-sektör iş birliğinin artık bir tercih değil, yapısal bir gereklilik olduğunu vurgulayan Özvar, “Hedefimiz, yükseköğretimin yetiştirdiği insan kaynağı ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceriler arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum oluşturmak. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz eğitimleri devam ederken üretim disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ve çalışma hayatını deneyimleyecek. İşletmeler de gelecekte istihdam edebilecekleri öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulacak” diye konuştu.

“Kocaeli, İME modelinin 7 pilot ilinden biri”

Meslek Yüksekokullarında İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modelinin Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot olarak uygulandığını ifade eden Özvar, “İlk aşamada yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayan bir dönüşümden söz ediyoruz. Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu pilot illerde elde edilecek sonuçlar, modelin geliştirilmesi ve ülke genelinde yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin eğitim programlarının hazırlanmasına daha fazla katkı sunmasını isteyen Özvar, “Meslek yüksekokullarımızdaki müfredatı sektör temsilcileriyle birlikte belirlemek istiyoruz. Sizlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri bizlerle paylaşmanızı, üniversitelerimizle birlikte müfredatların yenilenmesine katkı sunmanızı bekliyoruz. İhtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açacak, ders içeriklerini sektörün beklentileri doğrultusunda zenginleştireceğiz” dedi.

Kocaeli’de imzalanan protokolün üniversite ile sanayi ve ticaret dünyası arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirten Özvar, “İşletmede mesleki eğitimi yaygınlaştırmayı, uygulamaların güçlü bir koordinasyon içinde yürütülmesini ve sektörün güncel ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesini hedefliyoruz. Kocaeli’nin 7 pilot ilden biri olması, burada elde edilecek sonuçları hem kentimiz hem de modelin ülke genelinde yaygınlaştırılması açısından son derece değerli kılıyor” diye konuştu.

“Öğrenciler sanayiyle iç içe yetişmeli”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi’nin kentle bütünleşen yapısına dikkat çekerek, “Kocaeli Üniversitesi, mühendislikten tıp ve sözel fakültelere kadar şehirle birlikte yaşayan önemli bir dinamik. Sadece amfilerde eğitim veren bir üniversite anlayışının ötesinde, kente dinamizm katan çalışmalar yürütüyor. Bugün imzalanan protokol de bunun önemli örneklerinden biri. Özellikle nitelikli ve tecrübeli eleman ihtiyacının karşılanması açısından öğrencilerin sanayiyle iç içe yetişmesi büyük önem taşıyor. Sanayi kentlerinin en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman temini konusunda bu model önemli bir açığı giderecek” dedi.