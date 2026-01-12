Kocaeli’deki Ticaret Odaları e-ithalatta yeni düzenlemeyi değerlendirdi

Kocaeli

Ticaret Bakanlığının kararı ile e-ithalatta “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile bu kapsam daraltılırken, tüketici güvenliğini tehdit eden ve yerli üretici ile KOBİ’leri haksız rekabete maruz bırakan denetimsiz e-ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor. Kocaeli’de oda başkanları, söz konusu düzenlemeyi hem piyasa dengeleri hem de yerli sanayinin korunması açısından değerlendirdi.

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Ticaret Bakanlığımızın attığı bu adımın, tüketici güvenliği açısından son derece önemli bir boşluğu kapatacağını düşünüyoruz. Yapılan denetimlerde incelenen ürünlerin yüzde 81’inin mevzuata aykırı çıkması, basitleştirilmiş gümrük uygulamasının mevcut haliyle ciddi riskler barındırdığını net biçimde ortaya koymuştur. 1 Şubat 2026 itibarıyla bu uygulamanın tüm ürün grupları için kaldırılmasıyla birlikte, ülkemize giren ürünler genel ithalat mevzuatına tabi olacak; böylece ürün güvenliği, standartlara uygunluk ve izlenebilirlik açısından çok daha etkin bir denetim mekanizması sağlanacaktır” dedi.

“Yeni düzenlemede herkes için eşit kurallar geçerli olacak”

Yeni düzenlemenin yerli üretici ve KOBİ’ler açısından da kritik önem taşıdığına dikkat çeken Bulut, denetimsiz ithalatın haksız rekabete yol açtığını belirtti. Bulut, “Denetimsiz şekilde ve düşük maliyetlerle ülkeye giren ürünler, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek üretim yapan yerli firmalarımız ve KOBİ’lerimiz açısından ciddi bir haksız rekabet ortamı oluşturmuştur. Vergi, kalite, ürün güvenliği ve mevzuat yükümlülüklerinden muaf şekilde pazara sunulan bu ürünler, fiyat dengesini bozmuş ve yerli üreticinin rekabet gücünü zayıflatmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte herkes için eşit kurallar geçerli olacak; bu da KOBİ’lerimizin emeğini, yatırımını ve istihdamını koruyan daha adil bir piyasa yapısı oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Kararın orta ve uzun vadede iç piyasayı güçlendireceğini vurgulayan Bulut, uluslararası uyuma da dikkat çekti. Bulut, “Bu kararın orta ve uzun vadede iç piyasayı güçlendireceğine ve yerli üretimi destekleyeceğine inanıyoruz. Denetimli ve kurallı bir ticaret ortamı, hem tüketici güvenini artıracak hem de yerli üreticinin yatırım ve üretim iştahını olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve ABD’de hayata geçirilen benzer uygulamalarla uyumlu bu adım, Türkiye’nin uluslararası ticarette rekabetçi ama kurallı bir piyasa yapısını benimsediğini göstermesi açısından da önemlidir” şeklinde konuştu.

“Piyasamız çok daha güvenli bir hâle gelecek”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aslantaş, “Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile 30 Euro sınırının kaldırılması ve e-ithalat süreçlerinin artık sıkı denetimlere tabi tutulması, Gebze’deki iş dünyamız ve KOBİ’lerimiz için oldukça olumlu ve stratejik bir gelişmedir. Özellikle düşük maliyetli ve denetimsiz ürünlerin ülkemize girişinin kontrol altına alınması mümkün olacak ve bu sayede piyasamız çok daha güvenli bir hâle gelecektir” diye konuştu.

Düzenlemenin ürün güvenliği ve kalite standartlarını yükselteceğine dikkat çeken Aslantaş, hassas sektörlerde tüketici güveninin artmasının önemine vurgu yaptı. Aslantaş, “Bu düzenleme, riskli ve sahte ürünlerin piyasaya girişini ciddi ölçüde azaltacaktır. Elektronik, oyuncak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri gibi standartlara hassas sektörlerde tüketici güveninin artması, hem tüketicilerimiz hem de yerli üreticilerimiz açısından hayati öneme sahiptir. Güvenli ürünler ve kaliteli hizmet anlayışı, piyasadaki tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir rekabet ortamı yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin uzun süredir haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Aslantaş, “Basitleştirilmiş gümrük mevzuatı kapsamında ülkemize giren ürünlerin yaklaşık yüzde 81’inin riskli çıkması, KOBİ’lerimiz açısından ciddi bir haksız rekabet ortamı oluşturuyordu. Yerli üreticiler tüm maliyet ve kalite yükümlülüklerini yerine getirirken, denetimsiz ürünlerin çok daha düşük fiyatlarla piyasaya sürülmesi pazar paylarını daraltıyor ve fiyat-kalite dengesini bozuyordu” şeklinde konuştu.

“Haksız fiyat avantajı ortadan kaldıracak”

Yeni denetim süreciyle birlikte daha adil bir piyasa yapısının oluşacağını belirten Aslantaş, “E-ithalat ürünlerinin artık daha sıkı kontrollerden geçecek olması, haksız fiyat avantajını ortadan kaldıracak ve yerli üreticilerimiz lehine daha dengeli, şeffaf ve adil bir pazar ortamı oluşturacaktır. Bu adım, KOBİ’lerimizin rekabet gücünü doğrudan artıracaktır” dedi.

Aslantaş, düzenlemenin orta ve uzun vadede iç piyasaya ve yerli üretime önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “İç piyasamız açısından denetimli e-ithalat sayesinde kalitesiz ve riskli ürünlerin azalacağını, fiyat dalgalanmalarının ise daha stabil bir hâl alacağını öngörüyoruz. Tüketicilerimiz güvenli ve standarda uygun ürünleri tercih ettikçe, uzun vadede kalite bilincinin artması ve daha sağlıklı bir tüketim kültürünün oluşması mümkün olacak. Bu durum hem tüketici güvenini hem de pazarın sürdürülebilirliğini güçlendirecek kritik bir kazanımdır” dedi.

“Bu düzenleme büyük bir fırsat yaratıyor”

Yerli üretim ve KOBİ’ler açısından düzenlemenin önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Aslantaş, “Bu düzenleme, KOBİ’lerimiz ve yerli markalarımız için büyük bir fırsat yaratıyor. Fiyat ve kalite dengesini koruyarak rekabet avantajı sağlayacak, özellikle teknoloji ve tüketici ürünlerinde yerli üretimi güçlendirecek. Yeni sistem, yatırım ve Ar-Ge’ye yönelmeyi teşvik ederek, orta ve uzun vadede düşük maliyetli ancak riskli ithalatın piyasadaki etkisini azaltacak ve yerli üretimi daha rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Aslantaş, “Aslında bu düzenlemeyi sadece bir mevzuat değişikliği olarak görmüyoruz. Bu adım; Türkiye’nin üretim kapasitesini güçlendirecek, yerli ve milli üretimi teşvik edecek, KOBİ’lerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir hamledir. Gebze Ticaret Odası olarak süreci yakından takip edecek, üyelerimizin bu fırsatlardan azami ölçüde faydalanabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Piyasanın sağlıklı işlemesi açısından önemli bir adım”

Uzun süredir dile getirdikleri soruna somut bir adımla müdahale edildiğini vurgulayan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Denetimsiz e-ithalat, özellikle basitleştirilmiş gümrük uygulamaları üzerinden ülkeye giren ürünler nedeniyle hem tüketici güvenliği hem de ürün standartları açısından ciddi riskler barındırıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme ile birlikte, teknik mevzuata ve güvenlik kriterlerine uymayan ürünlerin piyasaya girişinin büyük ölçüde önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bu adım, tüketicinin korunması açısından olduğu kadar piyasanın sağlıklı işlemesi açısından da son derece önemlidir” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın Ekim 2025’te gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin yüzde 81’inin riskli çıktığını hatırlatan Öztürk, “Bu oran, yerli üretici ve KOBİ’lerin ne kadar zor bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiğini net şekilde ortaya koymuştur. Vergisini ödeyen, test ve belgelendirme süreçlerinden geçen, mevzuata uygun üretim yapan firmalar; denetimsiz, düşük maliyetli ve çoğu zaman standart dışı ürünlerle rekabet etmek zorunda bırakıldı. Bu tablo, yıllardır KOBİ’lerimizin aleyhine işleyen bir sistem yarattı. Yeni denetim süreciyle birlikte, kurallara uymayan ürünlerin sağladığı haksız avantajın ortadan kalkmasını ve adil rekabet koşullarının yeniden tesis edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu karar yatırım iştahını artıracak”

Öztürk, kararın orta ve uzun vadede iç piyasa ve yerli üretim için olumlu sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, “Bu karar, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi, yatırım iştahını artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek ve istihdama katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda yurtiçi e-ticaret platformları da daha adil bir rekabet ortamında faaliyet gösterebilecektir. Bizler sınır ötesi ticarete karşı değiliz; ancak ticaretin de e-ticaretin de kurallar çerçevesinde ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Atılan bu adım, hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de piyasa dengesini koruyan son derece yerinde bir düzenlemedir” diye konuştu.