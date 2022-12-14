Kocaeli’nde Gençlik Şurası ve Çalıştayı düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Uuslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Şurası ve Çalıştayı’nda, Kocaeli’nin eğitim şehri olmasına yönelik, mevcut problemlerin tespitinin yapılması ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ve ortak akıl ekseninde bir birliktelik gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Kocaeli’nin 5 farklı ilçesinde birçok genç ile görüşmeler yapılarak 7 konu başlığı belirlendi ve “Kocaeli Gençlik Eylem Planı” hazırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur, eğitimciler, öğrenciler ve birçok davetlinin katıldığı Gençlik Şurası ve Çalıştayı’nda; Yeni Nesil Eğitim, İnovatif İstihdam Modeli, Gençlikte Kişilik Yapılanmaları, Gençlik ve Sanal Yaşam, Aile ve Genç, Yaşam Kalitesi ve Yaklaşımlar ve Somut ve Soyut Yaklaşımlar olmak üzere 7 konu başlığı ele alınarak Gençlik Eylem Planı hazırlandı.

Büyükakın: “Gençlik Meclisi’nin çıkmasını temenni ediyorum”

Gençlerle ilgili konularda gençleri dinleyerek ve alanın uzmanı kişilerle hareket ederek ortak bir akıl çıkaracağız diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu sözleri kaydetti: “Çalıştayın sonunda bir gençlik meclisi çıkmasını temenni ediyorum. Aslında gerçek umudumuz gençler. Bunu başarmanızı isterim. Her zaman bu memleketi ortak akılla idare etmemiz gerektiği söylenir. Ama bir şeyler ortaya koyduğunuzda kimse sizin fikirlerinizi dinlemek istemiyor. O yüzden bu salondan sizlerin arasından bir gençlik meclisinin çıkmasını istiyorum. Fikir alma hususunda, ben neden 18 yaşında birine sorayım ki, bana ne öğretebilir diye düşünmemek lazım. Böyle düşünürsek gerçeklik dünyasından kopmuş oluruz. Dünyada büyük dönüşümleri oluşturanların hikâyelerine bakın, gençlerdir. Gençler yeni bir fikrin sahiplenilmesi konusunda, yeni bir deneyime hazır olma konusunda kendilerinden yaşlı olan kuşaklara göre avantajlıdır. Ne yapacağımızı çok bilenlere değil gençlere sormak lazım” diye konuştu.

“Oyun dostu okul projesi”

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur, “Yaptığım çalışmalarda gençlerin yeteri kadar oyun oynamadıklarını fark ettim. Şimdi çocuklar yeterinde sokağa çıkmıyor. Biz okuldan sonra eve gelip dışarı çıkardık ve akşam ezanına kadar oyun oynardık. Şimdiki çocukların sokak alışkanlıkları yok. Çünkü sokaklar güvenli değil, sokaklarda yer yok, olsa bile oynayacak arkadaşları yok. Artık yeni sokağımız okullarımız olsun ve okullar sokağın rolünü üstlensin istiyoruz. Benim yeni sokağım okul olmalıdır düşüncesiyle “Oyun dostu okul projesi” başlattık. Çocukların zamanlarının çoğunu geçirdiği okullarda neden oyun alanları olmuyor? Çocukların oyun oynamaya ihtiyaçları var çünkü aileler çocukları ile yeteri kadar oyun oynayamıyor” dedi.