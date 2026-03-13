Kocaeli’nin Kardeşlik Sofrası bu kez Suriye’de kuruldu

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı boyunca farklı ülkelerde “Kardeşlik Sofrası” kurmaya devam ediyor. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek ve Mısırda kurulan Kardeşlik Sofraları’nın son adresi Suriye oldu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal ve Halepli yetkililer de katılım gösterdi.

“Yarınlarımız çok güzel olacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kardeşlik Sofrası’nda sizlerle buluştuk, iftarımızı birlikte yaptık. Zor günlerde birlikteydik. Bugün birlikteyiz, yarın da birlikte olacağız. Müslüman umutsuz olmaz. Yarınlarımız çok güzel olacak, ben buna yürekten inanıyorum. Bugün Halep’te bir takım ziyaretler gerçekleştirdim. Yetkililerle istişareler yaptık. Bu bölgenin ayağa kalkması için hep birlikte çalışmalar yapacağız. Bu organizasyonda emeği bulunan başkonsolosumuza, İHH Genel Başkanımıza ve İHH bölge temsilcimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Kardeşlik köprülerini güçlendiriyoruz”

Ramazan ayı dolayısıyla farklıi ülkelerde düzenlenen iftar programlarının önemine de değinen Büyükakın, “Mübarek Ramazan Ayı’nın bereketini hep birlikte paylaşmak için bir dizi programlar gerçekleştirdik. Bugün de güzel bir Ramazan sofrası buluşmasındayız. Kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmek için bu çalışmalar yapılıyor. Çünkü gönül coğrafyamızdaki varlığımız bölge halkı için başka bir anlam ifade ediyor. Bizim güçlü bir şekilde onların yanında olmamız onlara moral veriyor, cesaret ve gayret veriyor. Onların bu duygularını görmek, geri dönüşlerini almak da bize ayrıca motivasyon sağlıyor” ifadelerini kullandı.