Kocaeli’nin Kardeşlik Sofrası Kahire’de kuruldu

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı boyunca farklı ülkelerde “Kardeşlik Sofrası” kurmaya devam ediyor. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’te kurulan Kardeşlik Sofrası’nın en anlamlısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu. Gazzeli aileler için kurulan Kardeşlik Sofrası’na katılmak için Mısır’a giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İsrail saldırılarında yaralanan Gazzelileri de unutmadı. Büyükakın, tedavi gören Gazzelileri başkent Kahire’deki Coptic Hospital’de ziyaret etti. Büyükakın’ın ziyaretiyle mutlu olan Gazzeliler, Türkiye’nin ve Türk halkının desteğini her zaman gördüklerini vurguladı.

Ziyaretin ardından İftar programına katılan Büyükakın, İsrail saldırılarından kurtularak Mısır’a sığınan Gazzeliler ve Gazzeli ailelerle birlikte aynı masada buluştular.

Büyükakın “Zulmün ayırdığı hayatları, kardeşliğin bereketiyle sarmaya çalıştık. Aynı sofrada paylaşılan bir lokmanın ve kurulan bir gönül bağının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. İnanıyoruz ki; kardeşlik, zulmün kurduğu tüm duvarlardan daha güçlü” ifadelerini kullandı.