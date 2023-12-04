Kocaeli’nin özel çocuklarına 100. yılda 100 özel sınıf

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak için Cumhuriyet’in 100. yılında 100 özel eğitim sınıfını hayata geçirdi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ile liseye kadar olan tüm eğitim düzeylerinde uygun olan 12 ilçede 72 okula 100 özel eğitim sınıfı Büyükakın’ın talimatıyla kuruldu. “Özel Eğitim Sınıflarının Donanım Ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi” projesiyle ilk olarak 55 adet sınıf (hafif zihinsel), 31 adet sınıf (hafif otizm), 3 adet sınıf (orta ağır otizm), 11 adet sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlandı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelleri Kaldırıyoruz’ programıyla sınıflar tanıtıldı.

Engelleri Kaldırıyoruz Paneli’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti yedek MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, engelli serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, öğretmenler, özel öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program özel gereksinimli ikiz kardeşler Ali ve Sami Ücel’in sahne performansıyla başladı.

“Evlat eksiğiyle fazlasıyla evlattır”

Programda konuşan Oyuncu Ceyda Düvenci kendisinin de özel gereksinimli bir kızı olduğunu söyleyerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Evlat eksiğiyle fazlasıyla evlattır. Onun benden bir eksiği değil fazlası var. Biliyorum çok zor. Özel gereksinimli çocukları veya insanları görüp buna göre bir şeyler yapmak isteyenler bunu konuşalım dediğinde oraya koşarak gidiyorum. Mesleğimde 30. yılıma gireceğim. Son 5 yıldır özel ihtiyaç sahipleri çocuklar için bir şeyler yapıldığı belediyelere daha çok gitmeye başladım. Özel ihtiyaç sahibi çocuklarınızı gördükçe onların da gelecekte hayatın içinde çok önemli yerlerde yer alacaklarını çok güzel şeyler yapabileceklerini fark edince umut başlıyor. Huzurunuzda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok güzel bir ekibi var. Kendilerine bir hedef koyuyor ve bu hedefi yerine getirene kadar çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum.”

“100 sınıf yaptık, 2024’te 156 sınıf daha yapacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Benim kendi evladımın hikayesi ayrı bir hikaye. O olmasaydı da bu ve buna benzer projeler yine yapılacaktı ama durumu bu kadar içten anlayamazdım. Bunu da itiraf etmeliyim. Oğlum Mehmet 24 yaşında, 3 yaşındayken hastalandı. Bazen hayatı kolaylaştırıcı çok örnek görüyorsunuz bu yüzden bazı anıları anlatmak lazım. Eskiden bunu özel alanda yaşamak lazımmış gibi düşünürdüm. Deneyimleri paylaştığında cesaret buluyorsunuz. Temel mesele farkındalık olması. Biz onları fark ettikçe her şey daha iyi olmaya başlayacak” dedi.

Büyükakın, “Aslında bu proje Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir projesiydi. Robotik kodlamalar açılırken dönemin Milli Eğitim Bakanı bize özel gereksinimli sınıflar yapmamızı da söyledi. Bizde bunu hayata geçirdik. 100 adet sınıfı tamamladık. Seneye bu sınıfların sayısı 256’ya ulaşacak. Sınıflar hastalıklara göre özel hazırlandı. Özel eğitimde kullanılacak materyaller tedarik ediliyor. Engelli çocukları aynı eğitimi aldıkları engel durumu aynı olmadığında gelişim dezavantajına neden oluyor. Veliler de yaşanan durumu fark etmeli. Sivil Toplum Kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu öğrencilerimize yetecek öğretmenimiz yok. Bunu STK’lar ile kapatabiliriz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Birisi Gebze’de, diğeri İzmit’te. Aynı zamanda özel gereksinimli bireyler için ‘Ben de Varım’ projesini başlattık. Sanatta ben de varım diye başladı, sporla devam etti. Yazar ve sporcularla özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Becerilerine göre çocuklarımız spora ve sanata yönlendiriliyor” açıklamasında bulundu.

Büyükakın, “’Gülen Yüzler ve Bizim Köy projeleri’, engelli bireylerin engelli olmayanlarla beraber çalıştığı hibrit projeler. Bu projeleri kendi başında bırakırsanız ayakta kalma şansı yok. Bu projeler engelli bireylerin hayatın sosyal alanına katılması ile ilgili bir tasarımdı. Belirli işleri yaptırmak mümkün. Kamu kurumları ve belediyelerde engelli bireyler değerlendiriliyor. Down Cafe’de çalışan bireylerimizi diğer kurumlara yönlendirmek istiyoruz” dedi. Programda ayrıca Başkan Büyükakın, evlenmek isteyen özel gereksinimli Emre’nin nikâhını kıyma ve TOGG aracını gelin arabası yapma sözü verdi.