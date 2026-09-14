Kocaeli’nin turizm hedefi 12 aya çıkıyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kocaeli’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede Kocaeli’nin kültür ve turizm alanındaki yatırımları ile kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ersoy Kocaeli’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizmin 12 aya yayılması için Bakanlık olarak destek vereceklerini açıkladı.

Açıldığı ilk günden bu yana çevre illerden de ziyaretçi akınına uğrayan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nu gezen Ersoy, program kapsamında daha sonra Fuar Parkı’nı ziyaret ederek, göl çevresinde incelemelerde bulundu. Ziyaretin devamında Alev Alatlı Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Ersoy, öğrencilere “İyi çalışmalar” dileğinde bulundu.

Program kapsamında Sekapark’tan başlayarak Cumhuriyet Bulvarı, İzmit Milli İrade Meydanı ve Fuar Park üzerinden Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’ne uzanan alandaki kültür ve turizm yatırımlarını da anlatan Büyükakın, Fuar Park’ta hayata geçirilecek Sahaflar, Antikacılar ve El Sanatları Çarşısı ile Gebze Hünkar Çayırı başta olmak üzere yeni projeler hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi.

Bakan Ersoy’un programdaki son durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Teleferiği ve Kuzuyayla Tabiat Parkı oldu. Teleferikle zirveye çıkan Ersoy’a, Başkan Büyükakın tarafından Ormanya Doğal Yaşam Parkı, teleferik ve tabiat parkına ilişkin projeler anlatılırken, Kocaeli’nin turizm potansiyelinin dört mevsime yayılmasını hedefleyen “4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Master Planı” hakkında da bilgi verildi.

Kocaeli’deki turizm potansiyeline dikkat çeken Ersoy, “Kocaeli yıllardır sanayi şehri olarak anılıyor. Ancak biz buranın kültür ve turizm şehri de olması için neler yapılabileceğini görüşüyoruz. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz ile çalışıyoruz. Turizm Master Planı’nı bir kez daha elden geçireceğiz. Kocaeli’nin 12 ay turizm yapabilecek potansiyeli var” ifadesini kullandı.