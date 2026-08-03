Kocaelispor yeni sezonu taraftarıyla açıyor
Kocaelispor, 2026-2027 sezonu öncesinde 7 Ağustos Cuma günü İzmit Milli İrade Meydanı'nda taraftarıyla buluşacak. Futbolcuların tanıtımı, protokol konuşmaları ve Buray konserinin yer alacağı sezon açılışı, binlerce yeşil-siyahlıyı aynı meydanda bir araya getirecek.
Kocaeli
Süper Lig'deki yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, 2026-2027 sezonunun açılışını taraftarıyla birlikte gerçekleştirecek. Kocaelispor iş birliğinde düzenlenecek sezon açılışı, 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de İzmit Milli İrade Meydanı'nda yapılacak. Programda yeşil-siyahlı futbolcular tek tek sahneye davet edilerek taraftarlarla buluşacak. Yeni transferler ve takımın yıldız isimleri, sezon öncesinde ilk kez Yeşil-Siyahlı taraftarların karşısına çıkacak.
Futbolcuların tek tek tanıtılmasının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul taraftarlara hitap edecek. Sezon açılışı programı, tüm takımın sahnede vereceği toplu hatıra fotoğrafıyla sona erecek.
Sezon açılışının finalinde ise sevilen sanatçı Buray konser verecek. Kocaelispor forması ve çiçek takdiminin ardından başlayacak konserde taraftarlar, yeni sezon coşkusunu Buray'ın seslendireceği şarkılar eşliğinde yaşayacak.