Kocaeli’ye Dünya Bankası’ndan 0,69 faizli kredi

Kocaeli

Kocaeli Ticaret Odası(KOTO), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile Dünya Bankası 0,69 faiz oranlı destek programına alınan Kocaeli’nin kentsel dönüşüm çalışmaları ile plan hükümlerinin ele alındığı ‘Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı, Muad Planlama Proje Direktörü Sibel Çakır Dündar ile Özel Projeler Müdürü Dora Selin Salman’a Kocaeli’de kentsel dönüşümünde yaşanan yeni gelişmeler ile ilgili bilgi verildi.

Dünya Bankası 0,69 faizli kredi Kocaeli’ye hayırlı olsun

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş ile sektörde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Dünya Bankası’nın riskli yapıların dönüşümü için kullanıma sunduğu 0,69 faiz oranlı kredinin detayları, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Dünya Bankası Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Plan Hükümleri ele alındı. Kocaeli için önem arz eden toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Dünya Bankası 0,69 faiz oranlı destek programı şehrimize hayırlı olsun” dedi.