Kocaer Çelik, 2025’te sektördeki dalgalanmalara karşı üretim ve satış rekoru kırdı

İZMİR / EKONOMİ

Küresel demir-çelik sektöründeki dalgalanmalara ve değişen ticaret politikalarına rağmen sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyan Kocaer Çelik, 2025 yılına ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarının sonuçlarını, üretim ve satış miktarlarında ulaştığı en yüksek seviyelerle ortaya koydu.

Kocaer Çelik’in kendi tesislerinde gerçekleştirdiği üretim esas alındığında; 2025 yılı toplam üretim miktarı, bir önceki yıla oranla %26 artarak 648 bin 105 ton olarak gerçekleşti. Şirketin toplam satış miktarı ise %17,6 yükselerek 682 bin 873 tona ulaştı. Bu rakamlar, Kocaer Çelik’in operasyonel tarihindeki en yüksek satış hacmi oldu. Dünya genelinde demir-çelik sektörünü etkileyen gümrük tarifeleri ve korumacı ticaret uygulamalarının yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu güçlü performans, şirketin pazar çeşitlendirme kabiliyetini de gözler önüne serdi. Geniş bir coğrafyaya yayılan ihracat ağı ve mevcut pazarlardaki derinleşme stratejisi, küresel ölçekteki bariyerlerin aşılmasında kilit rol oynadı.

Kocaer Çelik, 2030 yılına kadar üretim süreçlerini dijitalleştirmeyi, katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payını artırmayı ve küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Dijital dönüşümü büyüme stratejisinin merkezine alan Kocaer Çelik, ileri üretim teknolojileri, otomasyon ve veri odaklı süreç yönetimiyle operasyonel verimliliğini artırırken, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı amaçlıyor.

“Bu performans uzun vadeli vizyonumuzun sonucu”

Ulaşılan rekor sonuçların tesadüf değil, planlı bir stratejinin sonucu olduğunu vurgulayan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, "Bu tarihi performans, uzun vadeli vizyonumuzun sonucu. Son yıllarda başarıyla tamamladığımız teknolojik modernizasyon süreçleri ve yüksek katma değerli ürün grubuna odaklanan büyüme stratejimiz, şirketimizin rekabetçiliğini üst seviyeye taşıyarak ulaşılan bu noktada belirleyici rol oynadı. Çevre dostu üretim teknolojilerimiz ve global dağıtım ağımızla uluslararası pazarlarda katma değer yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.