Kocaer Çelik, FAVÖK marjını %14,1’e çıkardı

2026 yılının ilk çeyreği, küresel çelik sektörü açısından belirsizliklerin derinleştiği bir dönem olarak öne çıktı. Artan ticaret engelleri, Çin kaynaklı arz baskısı, lojistikte yaşanan aksaklıklar ve jeopolitik gelişmeler sektör genelinde rekabeti daha da yoğunlaştırırken, dünya ham çelik üretimi yılın ilk çeyreğinde %2,3 geriledi. Üretimin yarısından fazlasının Çin tarafından gerçekleştirilmeye devam etmesi, küresel ölçekte rekabet baskısının yapısal olarak sürdüğünü ortaya koydu. Buna karşın Türkiye çelik sektörü üretim tarafında görece pozitif bir görünüm ortaya koyarak üretimini %5,3 artırdı ve dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi konumunu korudu.

Kocaer Çelik, yılın ilk çeyreğinde esnek üretim yapısı, geniş ürün portföyü ve yaygın satış ağı sayesinde operasyonel gücünü korurken üretim hacmini yaklaşık yüzde 7 artırdı. Küresel ticaretteki dalgalanmalar, lojistik aksaklıklar, artan rekabet, ABD tarifeleri nedeniyle satışların gerçekleşmemesi ve savaş kaynaklı sevkiyat sorunlarına rağmen şirket, 5 milyar TL’nin üzerinde net satış geliri, 715 milyon TL FAVÖK ve yüzde 14,1 FAVÖK marjı elde ederek kârlılığını sürdürdü.

Hakan Kocaer: “Sanayide dönüşüm artık bir tercih değil”

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, küresel ölçekte yaşanan dönüşümün sanayi şirketleri açısından yalnızca maliyet yönetimini değil; üretim esnekliğini, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği de stratejik hale getirdiğini belirtti.

Kocaer, “2026 yılının ilk çeyreğinde küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, maliyet baskılarının sürdüğü ve rekabet koşullarının daha yoğun hissedildiği bir dönem yaşanmıştır. Kocaer Çelik’in bu zorlu koşullarda elde ettiği başarılı sonuçlar, teknolojik üretim yapısının, çevik yönetim anlayışının ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğinin önemli bir yansımasıdır. Özellikle değişken piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen üretim altyapımızın operasyonel dayanıklılığımıza katkısı net şekilde görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Dünya çelik sektöründe rekabetin artık yalnızca kapasiteyle değil; teknoloji, sürdürülebilirlik ve ürün niteliğiyle şekillendiğine dikkat çeken Kocaer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sanayide dönüşüm artık bir tercih değil, doğrudan rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Biz de bu doğrultuda dijitalleşme, ileri üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanlarındaki yatırımlarımızı uzun vadeli stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Teknolojik ve çevik üretim yapımızı daha da güçlendirirken, operasyonel mükemmeliyeti destekleyecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetiyle küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz.”