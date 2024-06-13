Kocaer Çelik, ilk çeyrekte FAVÖK’te yüzde 36,4 reel artış yakaladı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine, çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemleriyle entegre bir yapıda hizmet veren Kocaer Çelik, 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Enflasyona göre düzenlenmiş rakamlarla FAVÖK’te %36,4 reel artış ile 489 milyon TL’ye ulaştıklarını belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Aliağa A1 fabrikamızda revizyon yatırımlarımız için yaptığımız 66 günlük planlı duruşa rağmen şirketimiz 2024 yılının ilk çeyreğindeki sonuçlarıyla yıla kuvvetli bir başlangıç yaptı” dedi.

Firmadan yapılan açıklamada global çelik piyasalarında gözlenen dolar bazlı fiyat düşüşlerine rağmen etkin maliyet yönetimi neticesinde 2024’ün ilk çeyreğinde brüt karlılıkta artış sağlandığı, enflasyon düzeltmesi sonrasında brüt karın önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %27,2 oranında artarak 702 milyon TL olarak gerçekleştiği dile getirildi. Kocaer Çelik’te satış, pazarlama ve dağıtım giderlerindeki sınırlı yükselişin de katkısıyla FAVÖK’deki enflasyondan arındırılmış reel artış %36,4 seviyelerine kadar yükseldi, yılın ilk üç ayında FAVÖK 489 milyon TL olarak kaydedildi.

Dünya çelik üretiminin jeopolitik gerilimlerin ve dünya ticaretini etkileyen faktörlerin etkisi ile 2024’ün ilk çeyreğinde % 0.5’lik sınırlı artışla 469,1 milyon ton olarak gerçekleştiğini anlatan Hakan Kocaer, “Global çelik piyasalarındaki fiyat baskısı devam ediyor. Sektörümüzdeki zorlu koşullara rağmen 2024’te de ihracat ağırlıklı iş modelimiz, geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemiz ve yüksek katma değerli ürünlere yoğunlaşan iş modelimiz ile sektörden pozitif yönde ayrışmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yenilenebilir enerji sektöründe büyümeyi hedefliyoruz”

Sektöre sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da öncülük ettiklerini belirten Kocaer, yeşil enerji, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilkesine uygun bir şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini dillendirdi. Kocaer, “Şirketimiz Ege Bölgesi'nin en büyüklerinden biri olan 9.2 MW kurulu güce sahip çatı üzeri güneş enerji santrali ile tükettiği elektrik enerjisinin %33'ünü kendi ürettiği temiz enerjiden karşılıyor. Stratejik büyüme hedefi olarak belirlediğimiz yenilenebilir enerji sektörünün yanı sıra jeotermal ve temiz enerjiyi de üretim kaynakları arasına ekledik” diye konuştu.