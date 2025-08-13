Kocaer Çelik, ilk yarıda net karını yüzde 101 artırdı

İZMİR / EKONOMİ

Küresel demir-çelik pazarındaki zayıf seyir ve Türkiye iç piyasasında üretim ile talepte yaşanan daralmaya rağmen Kocaer Çelik, 2025 yılının ilk yarısında güçlü bir operasyonel performans ortaya koydu. Şirket, bu dönemde satış hacmini geçen yıla göre yüzde 19,7 artırırken, yüksek katma değerli ürün stratejisi ve geniş ihracat ağı sayesinde net kârını yüzde 101 oranında yükseltti.

Katma değerli ürün üretimine odaklanan strateji sayesinde, bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 38 seviyesinden yüzde 47’ye yükseldi. Altı kıtaya dağılan satış ağıyla, geniş bir portföy ve küresel erişime sahip olan şirket, satışlarının yüzde 78’ini yurt dışına gerçekleştirmiş; 1 Ocak- 30 Haziran 2025 döneminde 10 milyar 515 milyon TL net hasılat elde etti.

ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı yüksek tarifeler ve küresel çelik fiyatlarındaki dolar bazlı gerilemenin yarattığı dalgalı piyasa koşullarına rağmen, Kocaer Çelik operasyonel karlılığını güçlendirmeyi başardı. 2025 yılının ilk yarısında brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2,16 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, esas faaliyet kârı ise yüzde 42 artışla 1,24 milyar TL’ye ulaştı.

Bu dönemde düzeltilmiş FAVÖK yüzde 8 artışla 1,50 milyar TL seviyesine ulaştı. Küresel pazardaki zorluklara ve fiyat baskılarına rağmen, Kocaer Çelik yüzde 14 FAVÖK marjını her iki çeyrekte de koruyarak operasyonel verimliliğini ortaya koydu.

Küresel ölçekteki dalgalanmaları, alternatif pazarlardaki yeni kazanımlarla yöneten şirket, 2025 yılının ilk yarısında net kârını geçen yıla göre yüzde 101 artırarak 389 milyon TL’ye yükseltti.

Kocaer Çelik’in yüzde 99 iştiraki olan Kocaer Enerji, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. Aydın’da bulunan 10 bin 844 hektarlık ruhsat sahasında yer alan 24 MW kapasiteli Jeotermal Enerji Santrali (JES) yatırımının ilk fazı devam etmekte olup, sondaj verilerine bağlı olarak 2026 yılının sonlarına doğru devreye alınması hedefleniyor. İlk fazdan elde edilecek elektrik enerjisinin yüzde 20’si, mevcut çatı üstü GES’lerle birlikte şirketin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak; kalan yüzde 80’lik temiz enerji kapasitesinin ise satışa sunulması planlanıyor.