Kocaer Çelik, satış hacmini yüzde 23 artırdı

EKONOMİ / İZMİR

Küresel demir-çelik sektöründe arz-talep dengesizliklerinin, artan ticaret kısıtlamalarının ve fiyat baskılarının etkisini sürdürdüğü 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, Kocaer Çelik güçlü ihracat performansıyla pozitif ayrışmayı sürdürdü. 2024 yılı TİM verilerine göre Türkiye’nin ilk 100 ihracatçısı içerisinde 92.Sırada yer alan şirket, altı kıtaya yayılan satış ağı sayesinde, bu dönemde ihracat oranını toplam satışlarının %83’üne yükseltti. Toplam satış hacmi bir önceki çeyreğe göre %15, geçen yılın aynı dönemine göre ise %23 artış kaydederek dikkat çekici bir hacim büyümesi sağladı.

Yüksek katma değerli ürün üretimine odaklanan strateji doğrultusunda, katma değerli ürünlerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki %40 seviyesinden %44’e yükseldi. Küresel çelik fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Kocaer Çelik 1 Ocak–30 Eylül 2025 döneminde 17 milyar 243 milyon TL net hasılat elde ederek hacimsel büyümesini gelir performansına da yansıttı.

ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergi oranını %50’ye yükseltmesi ve Çin’in artan ihracat baskısının küresel fiyatlar üzerindeki etkilerine rağmen, Kocaer Çelik yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel kârlılığını korumayı başardı.

2025 yılının ilk dokuz ayında brüt kâr bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artışla 3 milyar 267 milyon TL, düzeltilmiş FAVÖK ise 2 milyar 182 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net dönem kârı ise 451 milyon TL’ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış sağladı.

Enerji segmenti hariç yatırım harcamaları yılın ilk dokuz ayında 314 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Disiplinli işletme sermayesi yönetimi sayesinde toplam finansal borç 2024 yılı seviyelerini korurken 30 Eylül 2025 itibarıyla 5 milyar 960 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net finansal borcun düzeltilmiş FAVÖK’e oranı 1,2x seviyesinde tutuldu ve güçlü bir finansal yapı sergilendi.

Üçüncü çeyrekte toplam varlıklar 23,6 milyar TL, özkaynaklar ise 11,8 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Küresel çelik sektöründeki dalgalanmanın yılın son çeyreğinde de devam etmesi beklenirken, Kocaer Çelik çeşitlendirilmiş ürün portföyü, coğrafi dağılımı ve verimlilik odaklı üretim stratejisiyle istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, katma değerli ürün üretimine ve sürdürülebilir büyüme stratejisine odaklanarak finansal dayanıklılığını korumayı planlıyor.