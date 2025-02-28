Kocaer Çelik’ten üniversiteli gençlerin kariyer yolculuğuna destek

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Kocaer Çelik, genç yeteneklerle buluşarak kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ege Bölgesi’ndeki 15 farklı üniversitenin öğrenci ve mezunlarını bir araya getiren Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na platin sponsor olarak katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Şehzadeler Yerleşkesi’nde düzenlenen fuarda, şirket yetkilileri geleceğin mühendisleri ve sektör profesyonelleriyle buluşarak iş ve staj olanaklarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

İlham Veren Duayen Girişimciler panelinde gençlerle bir araya gelerek iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mehmet Çakmur, girişimcilik yolculuğundan nesiller arası liderliğe, kriz yönetiminden insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuyu ele aldı.

Panelde şirketin kuruluş ve büyüme sürecini anlatan Çakmur, aile şirketlerinde kuşaklar arası geçişin dinamiklerine dikkat çekti. Liderlikte değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çakmur, bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesinin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu belirtti.

Ekonomik dalgalanmalar, sektör krizleri ve küresel belirsizlikler gibi zorlu dönemlerde izlenen stratejilere de değinen Çakmur, “Şirketin bu süreçlerden gücünü artırarak çıkmasını sağlayan en önemli faktör esneklik, yenilikçilik ve kararlılık. Genç girişimcilerin önünde uzun bir çalışma dönemi var. Bu süreci planlamak çok önemli” dedi.

Dijital dönüşüm, ikiz dönüşüm ve yapay zekâ konularına da değinen Çakmur, dijitalleşmenin tüm sektörleri yeniden şekillendirdiğini belirterek, Kocaer Çelik’in bu süreci nasıl yönettiğini anlattı. Geleneksel iş modelleriyle büyümüş firmalar için dijitalleşmeye uyum sağlamanın kritik noktalarını paylaşan Çakmur, Endüstri 4.0 ve yapay zekâ yatırımlarının şirket verimliliğine sağladığı katma değeri vurguladı.