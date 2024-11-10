Kocasinan Belediyesi, 8 yılda 288 milyon 473 bin TL tasarruf sağladı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, 8 yılda asfalt plenti ile 1 milyon 260 bin 610 ton asfalt üreterek 189 milyon 561 bin TL, Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi ile 1,5 yılda 920 bin ton mıcır malzemesi üretimiyle 56 milyon 482 bin TL, atölyelerinde yürüttüğü kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sayesinde ise 1 yılda 30 milyon TL tasarruf sağladı. Çevreci yaklaşımıyla da 2019 yılından bu yana, 5 bin 250 adet civa buharlı aydınlatmayı 48 Watt LED armatürlerle yenileyerek 12 milyon TL tasarruf elde ederken 8 yılda ise toplamda 288 milyon 473 bin TL ile rekor tasarruf sağladı.

“Tasarruf hamleleriyle Türkiye’ye örnek oluyoruz”

EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projelerin tasarruf mantığıyla yapıldığını belirterek, Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plentinden tesislere, geri dönüşümden atölyeye kadar yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı. Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf sağlanması konusunda birçok yatırım yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla toplamda 288 milyon 473 bin TL rekor tasarruf sağlayarak, sürdürülebilir bir şehir yönetiminin en iyi örneğini sergiliyoruz. Kentsel dönüşümden asfalt plentine, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi’ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve milli üretime büyük destek veriyoruz” dedi.

“Merkezde alan bakımından en büyük ilçeyiz”

Kendi öz sermayeleriyle yaptıkları asfalt plentiyle de rekor tasarruf sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, “Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan’a ciddi manada tasarruf imkânı sağlıyor. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden Kocasinan’da yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor” diye konuştu.

Çolakbayrakdar, teknoloji yenilikleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşın hizmetine sunduklarını anlatarak, “7 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yenilemişti. Malzeme ve enerji olmak üzere 12 Milyon TL tasarruf sağladık” ifadelerine yer verdi. Çolakbayrakdar, atölyelerde yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında bir yılda 30 milyon TL tasarruf sağladıklarını ve ayrıca daha az karbonmonoksit salan araçlar kullanarak da çevreci belediyeler arasında yerini aldıklarını belirtti.