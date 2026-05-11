Kocasinan Belediyesi, “Glütensiz Kayseri Mutfağı”nı Türkiye’ye taşıdı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türkiye’de birçok belediye çölyaklı bireylere yönelik projeler yürütürken, Kayseri’nin merkez ilçelerinden Kocasinan Belediyesi bu alandaki çalışmalarına 2017 yılında başladı. İlçede yaşayan 257 çölyaklı aile için hayata geçirilen destek programıyla dikkat çeken belediye, bugüne kadar 8 bin 801 çölyak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kocasinan Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını zaman içerisinde üretim odaklı bir modele dönüştürerek “Glütensiz Kayseri Mutfağı” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mantı, erişte ve boş mantı başta olmak üzere Kayseri’ye özgü birçok ürün glütensiz şekilde endüstriyel olarak üretiliyor ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki satış kanallarına ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdiklerini belirterek, “Kayseri’nin yöresel yemekleri olan mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Kayseri mantısı gibi ürünler Türkiye’de yalnızca burada glütensiz olarak üretiliyor. Bu durum hem Kayseri hem de Kocasinan adına gurur verici” dedi. Tesisin hem restoran hem de paket servis hizmeti verdiğini ifade eden Çolakbayrakdar, glütensiz yaşamı tercih eden vatandaşların ürünlere kolay erişim sağlayabildiğini söyledi. Üretilen ürünlerin Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini kaydeden Çolakbayrakdar, belediyecilik anlayışlarının vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya dayandığını vurguladı ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan çölyak hastalarına da, Kayseri mutfağını, Glütensiz Kayseri Mutfağı üzerinden rahatlıkla tadabilecekleri çağrısında bulundu.

“8 bin 801 çölyak paketi dağıtıldı”

Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi’nin çıkış noktasının ilçede yaşayan çölyak hastaları olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilk etapta çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Ailelerdeki çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli destek sağladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, “2017 yılında başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere de örnek olan uygulama kapsamında ilçemizde yaşayan 257 çölyaklı aileye bugüne kadar toplam 8 bin 801 çölyak paketi ulaştırdık” diye konuştu.

Çolakbayrakdar, yıllara göre dağıtım rakamlarının ise 2017’de 264 koli, 2018’de 528 koli, 2019’da bin 163 koli, 2020’de 960 koli, 2021’de 808 koli, 2022’de 952 koli, 2023’te 960 koli, 2024’te bin 265 koli, 2025’te bin 405 koli ve 2026’nın ilk dört ayında 396 koli olarak gerçekleştiğini aktardı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan glütensiz ürün paketlerinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi ürünler yer alıyor.