Kocasinan, Dost Eli projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dost Eli” ismiyle başlattığı proje kapsamında ilçede yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, hanedeki birey sayısına, gelir ve ihtiyaç durumlarına göre belirlenmiş olarak belli miktarlarda para puan yüklü olan alışveriş kartı veriyor.

Dost Eli isimli kartı alan ihtiyaç sahipleri, yine Kocasinan Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan Dost Market ve Dost Mağaza’dan kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ihtiyacı olan ürünü alabiliyor. Gıda ve konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren mağaza ve market Seyrani Mahallesi’nde yer alıyor. Dost Eli Projesi’yle ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında gerçekleştirilen bir diğer faaliyet kapsamında da 65 yaş üzeri, yalnız yaşayan ve engelli ailelere de her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Glütensiz Kayseri mutfağı Türkiye’de ilk olacak

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, “Dost Eli çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Daha önce sosyal market diye hizmet veren Dost Mağaza’dan şu ana kadar 15 bin 935 aile faydalandı. Gönül Kazanı ile başlattığımız projeyle de 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 171 aileye günlük yemek götürüyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri’de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Dost Eli isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecekleri bu zaman kadar 68 bin 746 adet sosyal yardım kartı dağıttık. Glüten hassasiyeti olarak bilinen çölyaklı 209 aileye 5 bin 283 gıda kolisi dağıttık. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz. Kayseri’de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye’de yine bir ilk olan Glütensiz Kayseri Mutfağı projemizle yanlarında yer alıyoruz. Burada Kayseri’nin yöresel yemekleri özellikle mantıyı Türkiye’de glütensiz olarak yiyebileceğiniz tek yer Kocasinan olacak. İhtiyaç sahibi asker ailelerine de asker yardımı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çolakbayrakdar, “Dost Kapısı” isimli yeni bir proje için de hazırlıkları olduğunu paylaştı.