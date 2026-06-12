Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’de 9 sondaj kuyusunda sıcak su çıktı

KAYSERİ/EKONOMİ

Sondaj kuyularında sıcak suya ulaşılmasıyla birlikte bölgenin güçlü jeotermal potansiyeli tescillenmiş oldu. Elde edilen başarı sayesinde modern, çevreci ve sürdürülebilir sera üretimi için en önemli eşiklerden biri aşılırken, yatırım süreci de önemli bir ivme kazandı.

Yaklaşık 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Organize Tarım Bölgesi (OTB) 34 sera parseli ve 9 sanayi parselinden oluşacak. Bölgede üretilecek ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması aynı merkez içerisinde gerçekleştirilecek, böylece katma değerli üretim ve rekabet gücü önemli ölçüde artırılacak.

Tamamlandığında özellikle kadın istihdamına önemli katkılar sunması beklenen proje, binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacak. Modern tarım teknolojileriyle donatılacak bölge, Kayseri’yi jeotermal seracılıkta Türkiye’nin örnek üretim merkezlerinden biri haline getirecek.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve teknik ekibinin son bir ay içerisinde bölgemizi üç kez ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etmesi, projemize verilen önemin en açık göstergesidir. Her ziyarette yapılan teknik değerlendirmeler ve istişareler çalışmalarımıza güç katarken, açılan 9 sondaj kuyusunun tamamında sıcak suya ulaşılması hepimiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarı, kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve ortak aklın eseridir” ifadelerini kullandı.