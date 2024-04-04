'Koçluk, hayat boyu öğrenme ve insanın kendini keşfetme yolculuğudur'

ESKİŞEHİR

Koçluk mesleğine olan ilgisinin eğitim geçmişi ve iş deneyimlerinden aldığı ilhamla ortaya çıktığını açıklayan Soyiç, "Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu olarak iletişimin önemine olan inancımı pekiştirdim. Daha sonra aldığım yüksek lisans eğitimi ve iş hayatımdaki deneyimlerimle iletişim ve insan ilişkileri alanında uzmanlaştım" şeklinde konuştu.

Koçluk, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor

Koçluk hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soyiç, "Koçluk, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir süreçtirç Öireylerin yaşamlarında hedefler belirlemelerine, kişisel ve profesyonel olarak gelişmelerine destek olur. Bu süreç, hayat boyu öğrenme ve kişisel keşif yolculuğudur" dedi. Elvin Soyiç, koçluğun kişisel ve mesleki gelişim arasında nasıl bir bağ kurduğuna dair şu açıklamalarda bulundu: "Koçluk, bireylerin kendi yeteneklerini, değerlerini ve tutkularını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu da hem kişisel hem de mesleki hedeflerin daha net bir şekilde belirlenmesine ve potansiyelin tam olarak ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmek ve iş ilişkilerini güçlendirmek için de önemli bir araçtır.”

Koçların rolü ve sorumlulukları hakkında bilgi veren Soyiç, "Koçlar, danışanlarının hedeflerine ulaşmaları için rehberlik eder ve onlara destek sağlar. Danışanlarıyla birlikte hedefler belirler ve onların bu hedeflere ulaşması için bir eylem planı oluşturur. Aynı zamanda danışanlarının motivasyonunu artırmak ve güçlü yönlerini vurgulamak için destek sağlarlar" dedi.

"Koçluk hizmeti almayı düşünenler ICF sertifikalı koçlarla çalışmalı"

Koçluk hizmeti almayı düşünenlere tavsiyelerde bulunan Soyiç, "ICF sertifikalı bir eğitim kurumundan eğitimlerini tamamlamış ve belirli bir tecrübeye sahip koçlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum. ICF sertifikalı koçlar, standartları ve etik kuralları takip ederek, danışanlarına kaliteli bir hizmet sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Koçluk sektörü, gelecekte giderek daha önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. İnsanlar, kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmak, potansiyellerini maksimize etmek ve daha tatmin edici bir yaşam sürmek için koçluk hizmetlerine olan ilgilerini artırıyorlar. Koçluk, bireylerin kendilerini sınırlayan kalıplarını fark etmelerine ve bu engelleri aşmalarına yardımcı olur. Koçluk sayesinde bireyler, hayatlarında gerçekleşen pozitif değişimleri görebilir ve yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.