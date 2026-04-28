KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması Kocaeli’de düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması’nın açılış programı gerçekleştirildi. Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ile eğitmenlere yönelik düzenlenen yarışmaya 11 farklı kategoride toplam 739 takım ve 2.330 yarışmacı katılırken, Kocaeli’den 495 takımın yer aldığı organizasyona bu yıl yoğun ilgi gösterildi ve yarışmada toplam 2 milyon TL ödül verilecek.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkan Vekili İlhan Kansoy, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ile Joe Nonge katıldı.

“Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak”

Büyükakın “Sizleri böylesine güzel bir programda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Burada Türkiye’nin geleceğini görüyorum. Güzel yarınlar sizin bu yarışmalarda kendinize kattığınız bilgi, birikim ve tecrübeyle inşa edilecek. Ürettiğiniz teknolojiler yarının dünyasını güzelleştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Yaptığınız buluşlarla, yazdığınız yeni programlarla, geliştirdiğiniz yeni donanımlarla gelişen Türkiye’ye yön vereceksiniz. Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST kuşağı yetişiyor”

Büyükakın, “Gelecek sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Ülkemizde X,Y,Z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağı yetişiyor. Dünya teknolojiyi en hızlı üretenlerin dünyası oluyor. Teknoloji yarışını insan kaynakları en iyi yetişmiş olanlar kazanacak. Bütün yatırımlarımızı bunun için yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli’ni çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Yarışma için şehrimize gelen tüm misafir öğrencilerimize ve tüm gençlerimize yarışmada başarılar diliyorum. Bu yarışmada gelecek kazanacak, insanlık kazanacak, umut kazanacak, adalet kazanacak, barış ve kardeşlik kazanacak. Dünyaya yepyeni bir ufuk açacaksınız” şeklinde konuştu.

“Bu yolda çalışarak hep beraber başaracağız”

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, “Gördüğünüz gibi gençlerimiz her şeyin en iyisini yapabileceklerini ispatlamış durumdalar. İmkânlarımız elverdiğince teknolojinin merkezi olan ülkelerde hangi şartlar varsa o şartları devlet olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu yolda yılmadan çalışarak hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Büyükakın’ın kaptanlığındaki öğrenciler, Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge ile robot futbolu alanında gösteri maçı yaptı. Maçta iki gole imza atan Başkan Büyükakın, salondakilerin büyük bir keyifle takip ettiği maçın ardından Kocaelispor futbolcuları ve robot futbolu yapan öğrencileri alkışladı.

Üç gün sürecek KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması’nda; Mini Sumo (lise-164 takım), Temel Çizgi İzleyen (ilkokul, ortaokul-148 takım), Hızlı Çizgi İzleyen (lise-111 takım), İleri Çizgi İzleyen (lise-72 takım), Robot Futbolu (ilkokul, ortaokul-60 takım), Mikro Sumo (ortaokul, lise-49 takım), Robot Dans (ilkokul, ortaokul-40 takım), Tozkoparan Kocaeli (ortaokul, lise-35 takım), Teknoşehir Otonom Araç Yarışması (lise öğrencileri ve öğretmenler-27 takım), Hedefi Bul (lise-20 takım), İHA Kodlama ve Tasarım Yarışması (üniversite-13 takım) olmak üzere 11 kategori bulunuyor. Yarışmaların sonucunda 30 Nisan Perşembe günü dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.