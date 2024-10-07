Koluman, Avrupa’daki gücünü HAMA Trucks iş birliğiyle pekiştirecek

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Avrupa’da ağır vasıta, operasyonel araç kiralama ve filo hizmeti sunan Almanya merkezli HAMA Trucks ile stratejik ortaklık kuran Koluman; ürettikleri araçların kıtaya uygun hale getirilmesi için Almanya’nın Augsburg ve Hannover bölgelerinde teknik servis, finans ve satış boyutlarında geniş kapsamlı çözümler sunacak.

İş birliği; HAMA’nın leasing yöntemleriyle Avrupa genelinde birçok markanın ürünlerini pazara ulaştırmasına, Koluman’ın da aynı yöntemle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasına katkı sağlayacak. Bu gelişmenin kendilerine büyük avantaj getireceğini belirten Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Saltık, “Kurduğumuz güçlü bağlar, Avrupa pazarındaki stratejimizi pekiştiriyor. Müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için yerinde montaj dâhil birçok hizmet seçeneğini değerlendiriyoruz. Avrupa’da büyük bir atılım hedefliyor, kıtadaki bilinirliğimizi artırmak ve sürdürülebilir şekilde var olmak istiyoruz. Almanya, Belçika ve İtalya gibi önemli pazarlara odaklanıyoruz. Perdeli treyler, tanker treyler ve flatbed treyler gibi ürünlerimizin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Avrupa’da güvenilirliğimizin kısa sürede yerleşeceğine inanıyoruz. Satış hedeflerimize ulaşmak için stratejimizin merkezinde müşteri memnuniyeti, güçlü bir satış ağı ve sürdürülebilir çözümler yer alıyor. 2025’te bu pazarda HAMA ile edineceğimiz tecrübelerle, 2026 yılına daha hazır ve daha güçlü bir oyuncu olarak gireceğiz” dedi.

HAMA Türkiye Genel Müdürü Kenan Çetin ise işbirliği anlaşmasının önemini vurgulayarak, “Avrupa pazarında büyümek ve müşterilerimize daha hızlı, güvenilir servis hizmeti sunmak, Koluman için daima öncelikli bir hedef olmuştur.

Almanya’daki HAMA ile yapılan bu işbirliği, Koluman'ın globaldeki gücünü pekiştirecek ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyacak” diye konuştu.