Koluman Otomotiv ile Teknopars Makina’dan savunma sanayisine stratejik iş birliği

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Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin (Mersin OSB) önde gelen firmalarından Teknopars Makina ile Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. arasında imzalanan protokol, bölge sanayisinin savunma sanayisine yönelik üretim kabiliyetlerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İş birliği protokolünün imza törenine Mersin Valisi Atilla Toros ile Mersin OSB Bölge Başkanı Sabri Tekli de katıldı. Protokol kapsamında iki şirketin üretim gücü, teknik altyapısı ve sanayi tecrübesinin savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda daha ileri bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

“Üretim gücümüzü daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz”

Teknopars Makina Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kuren, protokolün Mersin sanayisi ve Türkiye’nin savunma sanayisi hedefleri açısından önemine dikkat çekerek, “Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros ve Mersin OSB Bölge Başkanımız Sayın Sabri Tekli’nin teşrifleriyle, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. ile şirketimiz Teknopars Makina A.Ş. arasında savunma sanayi alanında iş birliği protokolü imzaladık” ifadelerini kullandı.

İş birliğinin temel amacının üretim gücünü ve sanayi tecrübesini Türkiye’nin savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu belirten Kuren, sürece katkı sağlayan Koluman Genel Müdürü Cengiz Adak, Savunma Tedarikçi Yöneticisi Tolga Erçetingöz ve her iki şirketin ekiplerine teşekkür etti.

Mersin sanayisinden savunma sanayisine güçlü katkı

Teknopars ile Koluman Otomotiv arasındaki iş birliği, Mersin’in sanayi altyapısının savunma sanayisi ekosistemine daha fazla entegre edilmesi açısından da önem taşıyor. Protokolün, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının savunma sanayisine yönelik yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Kuren, değerlendirmesini “Mersin sanayisi üretmeye, Türkiye güçlenmeye devam edecek” dedi.