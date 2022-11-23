Kompen Avrasya Pencere 2022 Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı

Burcu SUNA



KONYA - Avrasya Bölgesi’nin alanındaki en büyük ve prestijli fuarı Avrasya Pencere 2022 12-16 Kasım tarihleri arasında TÜYAP ve Kongre merkezinde gerçekleşti. Bera Holding’e bağlı Kompen PVC bu yıl da fuarda yerini alırken özgün stant tasarımı, sergilediği yeni ürünleri ve yoğun ziyaretçi akınına uğraması ile fuarın ilgi odağı katılımcıları arasında yer aldı.

Bölgenin en büyük ve prestijli sektörel etkinliklerinden olan Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam Fuarları İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Fuar yapı sektörünün en önemli 3 kolunu aynı çatı altında toplayarak sektörde faaliyet gösteren firmalar için yeni ticari bağlantılar sağlayan en önemli ticari etkinlik olarak dikkati çekmekte. Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GALSİAD) iş birliğiyle gerçekleşen fuarlar, ağırlıklı olarak Balkanlar, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 140’a yakın ülkeden 60 bine aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Hem fiziki hem hibrit formda gerçekleşen fuarda, TÜYAP’ın Business Connect Programı sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler, sanal ortamda buluşma ve görüşme imkanına sahip oldular.

Kompen PVC, 544 firma ile 454 markayı aynı çatı altında toplayan fuarda özgün stant tasarımı, sergilediği yeni ürünleri ve yoğun ziyaretçi akınına uğraması ile fuarın ilgi odağı katılımcıları arasında yer aldı. Piyasaya yeni sürülen contalı sızdırmaz sürme, ekonomik sürme, yeni nesil sürme serileri ile çift cama uygulanan akıllı perde sistemi ve yeni folyo renkleri ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir yaptığı açıklamada, fuarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirerek sektörde yaşanan daralmayı özellikle yurtdışından gelen taleplerle aşmayı hedeflediklerini söyledi. Fuarda sektördeki yenilikleri takip etme ve tanıtma imkanı bulduklarını da ifade eden Küçükşehir, Kompen olarak sektörde her geçen yıl büyümeye devam ettiklerini vurguladı.