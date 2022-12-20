Kömür satışları yüzde 50 düşen Gaziantep’te firmalar kapanıyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Sürdürülebilir bir dünya için tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de yenilenebilir enerji kaynaklarına ve buna paralel doğalgaza geçişin hızlanmasıyla ısınmak için kullanılan kömürün satışı düştü. Kömür işletmecilerine göre; 2022 yılı Aralık ayı itibariyle doğalgaz kullanan hane sayısı 430 binlere ulaşan Gaziantep’te, kömür kullanımı düştüğü halde hava kirliliğinde çok büyük değişim yaşanmadı.

İşletme temsilcileri, EKONOMİ gazetesine yaptıkları açıklamada, satışları önceki yıllara göre büyük oranda düşen birçok firmanın sektörden ayrıldığını ifade etti. Gaziantep Mahrukatçılar Odası Başkanı Erdal Demir, 300’e yakın kömür işletmesinin bulunduğu kentte bu sayının bu yıl 100’lere kadar düştüğünü söyledi. Düşen satışların esnafı olumsuz etkilediğini belirten Demir, her yıl 5-10 işletmenin kapısına kilit vurduğunu dile getirdi.

“Kayıp-kaçak hem bize hem devlete zarar veriyor”

Kömür satışlarında yaşanan düşüşün nedeninin; doğalgaza olan talep artışı ve kayıp-kaçak kömürlerin piyasaya sokulması olduğunu ifade eden Erdal Demir, “Kayıp-kaçak oranı çok fazla. Devletin de zararı çok büyük. Vergi ödenmiyor. Kömürün nereden nasıl geldiği bilinmiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla dağıtılan kömür kadar kömür satamıyoruz. Sadece bu yıl Şahinbey ve Şehitkâmil’de 90 bin ton kömür dağıtımı gerçekleşti. Tüm ilçelerle beraber bu rakam 150 bin tonu buluyor. İşletmeler olarak satacağımızın kömürün 60-70 bin tonu geçeceğini düşünmüyorum. Geçen yıl bu rakam 100-110 bin ton civarındaydı. Bu düşüşle maliyetlerimizi nasıl karşılayacağız, bilmiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu ve Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi gibi bir durumla karşılaşmaması için alternatifler oluşturması gerektiğini kaydeden Erdal Demir, şunları dile getirdi: “Doğalgaz, elektrik gibi ve yenilenebilir enerji kaynakları iyi ama alternatif kaynaklar da olmalı. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz ve yarına dair tüm ihtiyaçları karşılayacak bir kaynak da yok. Kaliteli kömür de, GES de, doğalgaz da olmalı.”

“Sanayide yerli kömür kullanılmalı”

Keklik Kömür’ün işletmecisi Müslüm Keklik de kömür piyasasının bu yıl biraz yüksek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda 3 kat artışın söz konusu olduğunu belirten Keklik, SYDV aracılığıyla dağıtılan kömürlerin ısınma amaçlı değil de sanayide kullanılmasının kent havasına, sektöre ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sunacağını dile getirdi. Keklik, “Diğer taraftan sanayide bacalarda filtre var ve hava kirliliğinin önüne geçiliyor. Ama ısınmada aşırı derecede hava kirliliğine ve zaman zaman da soba zehirlenmelerine neden oluyor. Yerli kömürler sanayide kullanılmalı. Aslında ucuz dedikleri kömür daha pahalı. Çünkü yanmaz, çöpe gider. Bunun yanında zehirlenme had safhada oluşur. Sağlığımızı da bozarız” diye konuştu.