KOMÜT Başkanı Adem Bulut’tan Kurban Bayramı mesajı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda paylaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bulut, “Paylaşma ve dayanışma duygusunu en yoğun hissettiğimiz Kurban Bayramı’mızı hep birlikte yaşıyoruz. Kestiğiniz kurbanların ve yaptığınız bağışların kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Bulut, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekerek, “Filistin’de zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bu zor günlerin ivedi şekilde son bulmasını diliyor, coğrafyamızdaki savaş tansiyonunun azaldığı günlere ulaşmayı canı gönülden istiy

2026 yılının yarısının geride kaldığını belirten Bulut, KOMÜT üyelerine de başarılı bir dönem temennisinde bulunarak, “Üyelerimizin yılın geri kalanında işlerinde kolaylık ve yeni iş birliklerinde başarı elde etmelerini diliyorum” diye konuştu.orum” dedi.